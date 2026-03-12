Renaissance : l'expo De Vinci, Raphaël, Michel-Ange à l'Atelier des Lumières
L'exposition immersive Renaissance : De Vinci, Raphaël, Michel-Ange, ouverte jusqu'au 28 juin 2026 à l'Atelier des Lumières de Paris, propose un voyage monumental au cœur de l'histoire de l'art. Sous la nef de l'ancienne fonderie, les chefs-d'œuvre de Florence et de Rome s'animent pour une expérience sensorielle inédite, transformant chaque mur en une fenêtre ouverte sur le génie humain. Préparez-vous à quitter Paris pour plonger au cœur de la Renaissance !
© Sarah Ponchin