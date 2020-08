Visa pour l'image 2020 : coronavirus, urgence écologique, les photos

VISA POUR L'IMAGE - La 32e édition du festival de photojournalisme met l'accent sur la crise sanitaire du coronavirus et les questions environnementales. Découvrez un échantillon des photos exposées, ainsi que le programme.

[Mis à jour le 28 août 2020 à 18h46] La 32e édition de Visa pour l'Image commence ce samedi 29 août et prendra fin le dimanche 13 septembre 2020. Le festival propose de dévoiler, chaque année dans la ville de Perpignan, des images percutantes de l'actualité du monde entier. En raison du coronavirus, le programme est réduit, avec une vingtaine d'expositions dans seulement trois lieux à Perpignan (le Palais des Congrès n'est pas accessible). Les clichés de ces photojournalistes talentueux qui prennent des risques pour dévoiler l'état réel du monde s'affichent en entrée libre de 10 heures à 20 heures. Parmi les thématiques abordées, l'épidémie du coronavirus fait l'objet d'une exposition collective et d'un focus sur la ville de New York à travers le travail du photographe franco-américain Peter Turnley qui rend un hommage visuel aux héros et aux victimes de la guerre contre le Covid-19. La crise écologique n'est pas en reste avec un travail photographique sur les déchets plastiques par James Whitlow Delano, sur la pollution de l'industrie pétrochimique sur les côtes siciliennes par Elena Chernyshova et sur la déforestation de l'Amazonie par Victor Moriyama. Découvrez les photos de cette 32e édition :

Le visage humain du Covid-19 à New York Voir les photos La 32e édition du festival Visa pour l'Image présente du 29 août au 13 septembre une vingtaine d'expositions de photographes montrant des reportages sur l'actualité de l'année écoulée et des événements passés. En plei ... Lire la suite ne pandémie du Coronavirus, Visa pour l'image a choisi de montrer le projet du photographe Peter Turnley. A l'image, au premier-plan, "le regard de Nora" qui "résonne en chacun de nous : un sentiment de peur, de confusion et d'espoir pour notre avenir, notre santé et notre survie, tout en étant prêts à nous mobiliser dans le moment présent pour avancer vers demain". La photo a été prise à l'angle de la 77e et de Lexington à New York, durant l'hommage au personnel soignant de l'hôpital Lenox Hill. Réduire © Peter Turnley

Visa pour l'image, les images choc du photojournalisme

Une vingtaine d'expositions de photos en accès libre à Perpignan, rassemblant les points de vue de photographes sur l'actualité de tous les continents, mais aussi des expositions hommage ou thématiques, des soirées de projections (sauf cette année), la possibilité de rencontrer de grands photographes, de débattre lors de tables rondes... Depuis 32 ans, le Festival International du Photojournalisme de Perpignan, Visa pour l'image, constitue l'un des principaux événements de la photographie en France et à l'international. Vu comme "le plus grand magazine du monde", il réunit, sur une dizaine de jours, tous les grands acteurs internationaux de la presse et de la photo. Ce festival est le témoignage d'une violence quotidienne que les photoreporters du monde entier refusent de voir banalisée. Un jury de directeurs photo remettent, lors de l'événement, les prix des "Visas d'or" parmi tous les sujets vus dans l'année (publiés ou non) dans les catégories Visa d'or de la Presse Quotidienne, Visa d'or News, Visa d'or Magazine, ainsi que le lauréat du Prix du Jeune Reporter de la ville de Perpignan, Visa d'or Paris Match News, et le Visa d'or Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée, catégorie Magazine... Retrouvez le programme complet du festival sur le site de Visa pour l'image.