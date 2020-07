"Feu d'artifice du 15 août 2020 : quelles sont les villes qui le tirent d'habitude ?"

FEU D'ARTIFICE 15 AOÛT 2020 - Partout en France le 15 août, il est de coutume d'assister à des feux d'artifice. Si rien n'indique pour le moment qu'ils seront maintenus le samedi 15 août 2020, découvrez les villes qui le programment chaque année, comme Toulon, Cannes, Arcachon ou encore Biarritz...

[Mis à jour le 24 juillet 2020 à 19h14] Chaque année, lors de l'Assomption, de nombreuses villes de France tirent un feu d'artifice pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants. Cependant, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, le doute plane encore sur le maintien ou non des feux d'artifice du samedi 15 août 2020. Comme pour le 14 juillet dernier, si Paris a eu la chance d'avoir un feu d'artifice sans public, ce n'était pas le cas de toutes les villes de France. Nombreuses sont celles à avoir dû annuler leurs spectacles pyrotechniques. En effet, les rassemblements de plus de 5 000 personnes restent interdits pour le moment. Découvrez ci-dessous les villes qui proposent d'ordinaire des spectacles pyrotechniques le 15 août, sans savoir pour le moment s'ils sont maintenus ou annulés cette année :

Pas d'annonce officielle pour le moment - Le feu d'artifice du 15 août est d'ordinaire tiré à 22 heures dans le cadre du "Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit. L'accès se fait au niveau du Palais des Festivals et le placement est libre.

Pas d'annonce officielle pour le moment - Pour l'Assomption, un feu d'artifice grandiose est d'ordinaire tiré depuis une barge, en face à l'Opéra, à Nice. Le spectacle pyrotechnique, qui débute à 22 heures, est concocté par le célèbre artificier Ange Garcia. Une grande partie de la Promenade des Anglais ainsi que des rues adjacentes sont ainsi fermées à la circulation de 18 heures à une heure du matin. Avant le feu d'artifice, une messe, une procession ainsi que de nombreuses célébrations auront lieu à Nice pour fêter l'Assomption.

Pas d'annonce officielle pour le moment - Le feu d'artifice est habituellement tiré depuis la Jetée d'Andernos vers 22h45. Il est visible depuis l'esplanade de la jetée. Le spectacle pyrotechnique est précédé d'une soirée club. A 23 heures, place au bal des pompiers et autres animations.

Sous réserve - Si les conditions sanitaires le permettent - Le feu d'artifice est tiré le 15 août à 22 heures depuis le Fort Saint Louis. Pensez à arriver à l'avance pour trouver une place sur la plage du Mourillon. Feu d'artifice du 15 août au Lavandou Annulé - Le feu d'artifice d'ordinaire tiré à 22h30, suivi d'un grand bal, n'aura pas lieu cette année 2020 en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Pas d'annonce officielle pour le moment - Le feu d'artifice du 15 août est observable depuis la plage de La Baule face à l'avenue du Général de Gaulle à 22h30. Tiré depuis la baie de La Baule-Escoublac, les déplacements à pieds ou à vélo sont privilégiés et il est recommandé de stationner loin car une partie du front de mer et l'avenue de Gaulle sont interdits aux véhicules.

Pas d'annonce officielle pour le moment - D'habitude, la ville de Biarritz embrase le ciel de créations pyrotechniques le 15 août dès 22h45. Le rendez-vous est donné sur la Grande Plage pour observer le feu tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais. Le dispositif se déploie pendant 25 minutes. La circulation des véhicules vers le centre-ville est restreinte de 15 heures 30 à 1 heure du matin et les lignes Chronoplus sont déviées. Des navettes gratuites sont mises à disposition au départ du parking du stade Aguilera de 14h à 22h30 et du parking de la Halle d'Iraty de 8h45 à 23h. Pour le retour, ce sont des navettes gratuites depuis l'arrêt spécial Porte de Biarritz (rue Bordolo) qui rejoignent les parkings de la Halle d'Iraty et du stade Aguilera jusqu'à 1h du matin.

Sous réserve - Si les conditions sanitaires le permettent - Sur le Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île, un feu d'artifice est tiré à 23 heures le 15 août 2020, précédé d'un bal funk "I feel good" par la compagnie Engrenage, à 21h30. Événement gratuit mais sur réservation à partir du 8 août aux Salorges par téléphone au 02 51 39 01 22.

Annulé - Le feu d'artifice du 15 août au Touquet est d'habitude tiré depuis le jardin d'Ypres, tout près de l'Hôtel de Ville, aux alentours de 22h30. Il n'aura pas lieu cette année 2020.

Pas d'annonce officielle pour le moment - Au Cap Ferret, en Gironde, un feu d'artifice est d'ordinaire tiré le 15 août. Il est tiré au canon, face à la place Ubéda, à 23 heures. Ce spectacle pyrotechnique est sans souci visible depuis la plage.

Pas d'annonce officielle pour le moment - La Charente-Maritime aura elle le droit à ses feux d'artifice pour le 15 août ? À Royan, comme tous les ans, un spectacle "pyro-mélodique" a lieu le 15 août à 22h30 et dure 29 minutes, très exactement. Ainsi, dès 8 heures du matin, la circulation et le stationnement seront interdits sur le front de mer et dans une grande partie de la ville. En raison de la forte affluence attendue pour ce jour de l'Assomption, la Ville de Royan conseille à toutes les personnes venant assister au feu d'artifice de privilégier le covoiturage et les déplacements à pied.

Pas d'annonce officielle pour le moment - La célèbre petite ville de Cassis, au milieu des calanques, tire d'habitude un feu d'artifice depuis le port à 22 heures. Il est précédé d'une "fête au village", qui débute vers 19 heures.

Pas d'annonce officielle pour le moment - Arras n'est peut-être pas au bord de la mer, mais la ville du Pas-de-Calais a d'habitude le droit à son feu d'artifice le 15 août. Il est tiré depuis la base de loisirs des Grandes Prairies aux alentours de 23 heures.

Mardi 14 juillet 2020, la ville de Paris a fait de son traditionnel feu d'artifice "le symbole de la résilience de notre capitale et de notre Nation", rendant hommage à tous les héros du quotidien qui ont œuvré pendant la durée de l'épidémie de coronavirus. Tiré depuis la tour Eiffel, le feu d'artifice de la fête nationale, qui rassemble plus de 500 000 personnes au pied du monument en temps normal, n'était observable qu'à distance en raison de la crise sanitaire. En effet, la préfecture de police avait mis en place dès 16 heures hier une large zone d'exclusion autour de la Dame de Fer, sur le Champ-de-Mars, le Trocadéro et le pont d'Iéna, invitant les Parisiens à suivre le spectacle depuis leurs balcons ou leurs fenêtres pour les plus chanceux, ou à la télévision pour les autres. Découvrez-le ci-dessous :

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.