"Grève RATP : quelles perturbations ce jeudi 19 janvier 2023 ?"

GREVE RATP. Ce jeudi 19 janvier 2023, une journée noire s'annonce pour les usagers du métro, du bus, du tramway ou du RER à Paris en raison d'une grève menée par les syndicats de la RATP contre la réforme des retraites. Quelles sont les prévisions attendues ?

[Mis à jour le 16 janvier 2023 à 12h23] Une grève à la RATP, rejoint par d'autres fédérations des transports comme la SNCF et FO-Transports et logistique, s'annonce massive et durable ce jeudi 19 janvier 2023. Les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC s'opposent à la réforme des retraites et souhaitent aller "au bout du possible dans ce combat", se disant prêts à se lancer dans une grève "en illimité" à partir du 19 janvier pour préparer une "riposte massive et dure".

Si les perturbations de trafic n'ont pas encore été annoncées, et le seront entre 24 et 48 heures avant le début du préavis de grève, la CGT-Transport a déjà annoncé "'zéro transport' mais on ne sait pas si on y arrivera", à nos confrères du Figaro.

Les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC de la RATP sont "prêts" à s'opposer au projet de réforme des retraites qui doit impacter 40 000 de ses salariés (nouveaux entrants) soumis à un régime spécial, pour qui l'âge légal de la retraite serait décalé de deux ans, y compris pour ceux qui ont droit à la retraite anticipée. "Pour les nouveaux embauchés, c'est la non prise en compte de la pénibilité propre à leur activité. C'est inacceptable!", avertit l'intersyndicale.

Métro, bus, tramways et RER gérées conjointement par la SNCF et la RATP, devraient subir des perturbations de trafic. Les perturbations seront annoncées à cette page dès leur annonce, de 24 à 48 heures avant le mouvement de grève.