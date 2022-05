"Vendredi 13 : Loto, Euromillions, peut-on provoquer la chance ?"

VENDREDI 13. Les tirages Loto et Euromillions exceptionnels pris d'assaut à l'occasion du vendredi 13 mai 2022 sont la preuve d'une superstition bien ancrée chez les Français. Quels numéros sont le plus souvent tombés aux tirages du Loto et de l'Euromillions ?

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 14h00] C'est vendredi 13, le seul et unique de l'année 2022 ! Avis à ceux qui considèrent que cette journée est marquée par un aura mystique inexplicable : attention, être superstitieux porte malheur ! S'il vous est impossible d'affirmer que cette journée porte chance ou malchance, l'info du jour pour les plus convaincus qu'il faut provoquer le destin est celle-ci : le Loto est aujourd'hui doté d'une somme exceptionnelle. C'est donc une bonne occasion de tester sa chance, même si, rappelons-le, les probabilités de gagner sont exactement les mêmes aujourd'hui que lors de n'importe quel tirage. Ce qui change, c'est le montant à décrocher.

Vous hésitez à jouer, ne savez pas quels numéros cocher sur votre grille ? Sachez que statistiquement, tous les numéros ont la même chance de tomber. "Il n'existe aucune formule magique et pour une raison simple : chacun des quarante-neuf numéros a exactement la même chance de sortir à chaque tirage, c'est-à-dire une sur 49", a expliqué àç TF1 le chercheur Pierre Del Moral, à la tête d'une unité de recherche de l'Institut de mathématiques de Toulouse (IMT). Néanmoins, les férus de statistiques s'appuient sur les tirages précédents pour tenter d'en tirer des enseignements :

La Française des Jeux (JDF) n'a pas raté l'occasion de proposer une cagnotte particulièrement importante aux joueurs pour cette journée singulière. 13 millions d'euros sont à gagner à l'occasion du tirage du Super Loto de ce vendredi 13 mai 2022. Comme pour chaque tirage, vous pourrez enregistrer la grille que vous pensez susceptible de remporter le pactole, en vous rendant dans un point de vente agréé Française des Jeux (FDJ) ou en pariant sur les bons numéros directement sur leur site Internet. Vous avez jusqu'à 20 heures pour faire votre choix, après il sera trop tard !

Selon la FDJ, pour le Loto, sachez que le numéro 22 est sorti à 52 reprises depuis 2019 et arrive en tête sur une période où la boule n°1 n'a été tirée qu'à 30 reprises. Pour rappel, le Loto comme l'Euromillions sont deux jeux de hasard. Comme rappelé par la FDJ, "ils ne se prêtent pas vraiment à la réalisation de prévisions sur les numéros sortants aux prochains tirages : il est impossible de donner des pronostics fiables".

Mais quelles sont vos chances de gagner ? A chaque tirage du Loto, les chances de trouver les 5 bons numéros ainsi que le numéro "chance" sont de 0,000 005 %, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de remporter les 13 millions du tirage ce soir... Les chances de se faire rembourser ses 2 euros de mise sont beaucoup plus élevées : elle dépassent en effet les 9 %, puisqu'il suffit de cocher le bon numéro chance, ou bien un bon numéro et le bon numéro chance, pour que cela soit le cas. Le joueur ayant en sa possession une grille avec 5 bons numéros, mais qui n'a pas coché le bon numéro chance gagne en moyenne seulement un peu plus de 100 000 euros. Les probabilités pour que cela arrive sont pourtant très faibles, de l'ordre de 0,000 05 %.

Le Loto n'est pas la seule occasion de jouer en ce vendredi 13 mai. Le traditionnel Euromillions du vendredi est aussi de la partie, avec 17 millions d'euros à gagner. Le site de la FDJ recense les numéros qui ont été les plus tirés depuis la création du jeu de l'Euromillions en 2004 : le 19 est sorti à 173 reprises. Attention, les écarts sont en fait faibles puisque la boule la moins sortie est le numéro 22 et a tout de même été tirée au sort à 126 reprises.

Il n'existe pas que le Loto ou l'Euromillions. La Française des Jeux a révélé les meilleurs jeux à gratter qui offrent le plus de chances de gagner, parmi lesquels l'Astro (30% de chances de gagner) Le jeu spécial vendredi 13", un nouveau ticket à gratter à 2 euros, le jeu Cash à 5 euros (26% de chances de gagner) ou le Méga Mots Croisés (34% de chances de gagner) à 10 euros. Par ailleurs ce vendredi 13 uniquement, la FDJ commercialise le ticket à gratter "Chance en or" !

Le vendredi 13 a généré sa propre phobie et elle porte un nom étonnant : la paraskevidékatriaphobie, forme de triskaïdékaphobie ou peur irraisonnée du nombre 13. Certaines pratiques comme les mariages, les naissances ou la navigation sont évitées en Occident les 13 du mois. Dans de nombreuses villes, il n'y a pas d'habitations portant le n°13. Les grands immeubles, également, évitent de nommer le 13e étage (qui devient un 12 bis ou un 14 a) et certains hôtels n'ont pas de chambre 13 pour éviter d'y loger un client superstitieux.

Les vendredis 13, les paraskevidékatriaphobes ne vont pas travailler, ne partent pas en voyage, ne font pas leurs courses, bref, ne sortent pas de chez eux. Un économiste américain a d'ailleurs relevé l'impact économique des vendredis 13 : ces jours-là connaissent en effet une baisse importante de la consommation. Les pilotes de formule 1 en particulier ont peur du chiffre 13 depuis la mort de 2 pilotes portant ce numéro en 1926. Ce chiffre n'est jamais porté dans cette discipline sauf si le pilote en fait la demande. Stephen King a également fait l'aveu de cette phobie qui l'empêche de lire les pages 13 des livres... Et pourtant, saviez-vous que le vendredi 13 est une aubaine pour payer moins cher son billet d'avion ?

Le comparateur de prix kayak.fr a comparé les prix des vols qui tombent un vendredi sur des recherches effectués les 67 derniers jours sur des vols compris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Résultat : il est apparu que les vols coûtent environ 108 euros moins chers ce vendredi 13 (soit 33 % de réduction) par rapport au prix moyen de tous les autres vols un vendredi en 2022.

A l'approche du vendredi 13 janvier 2017, le site Lastminute.com s'était amusé à sonder les superstitions des Européens. Résultat : ils étaient 15 % à craindre ce jour particulier sur le Vieux continent. Soit presque autant que ceux qui redoutaient de "casser un miroir" (21 %), de "passer sous une échelle" (20 %) ou d'"ouvrir un parapluie à l'intérieur" (17 %). Et davantage que les peureux de la salière, puisque les Européens sont quand même 15 % à être superstitieux quant au fait de renverser du sel. Pour autant, les Français restent un peu moins superstitieux que la moyenne de l'Europe, établie à 55 % : 52 % d'entre nous accordons une importance aux superstitions, contre 60 % pour les Espagnols ou encore 58 % chez les Italiens...

Cette superstition parfois tournée en ridicule tire ses origines de la bible : selon l'ensemble de textes considérés comme sacrés par les croyants, le Christ a été crucifié le Vendredi Saint, après un dernier repas, la Cène, pris à 13 autour de la table avec ses apôtres... dont le traître Judas. Dans les mythologies gréco-romaines et nordiques, le chiffre 13 était aussi déjà mal vu, mais c'est bien la tradition catholique qui a associé le nombre 13 au vendredi saint, jour de la pénitence et du chemin de croix. Certaines légendes laissent même entendre en parallèle qu'Eve a croqué la pomme du jardin d'Eden un vendredi...

Il ne s'est rien passé de particulier le Vendredi 13 par le passé. L'association qui relie le jour du vendredi, le chiffre 13 et le malheur puiserait sa source dans la bible. Selon le Nouveau Testament, au cours de la Cène (dernier repas du Christ), 13 participants siégeaient autour de la table : Jésus-Christ et ses 12 apôtres. L'Evangile de Matthieu cite toutes les personnes présentes : "Simon, appelé Pierre, et André, son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère ; Philippe, et Barthélemy ; Thomas, et Matthieu, le publicain ; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélote (ou le Cananite), et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus". Judas est souvent présenté comme le 13e convive, celui qui a tout fait basculer. Judas le traître et le vendredi 13 sont donc indissociables. La peur du vendredi 13 repose également sur le fait que le Christ a été crucifié un vendredi, qui deviendra le "Vendredi saint" lors de la semaine de Pâques.

La Cène. © Tableau de Duccio di Bueninsegna

La punition de Loki. © Gravure du XIXe siècle

La crainte du vendredi 13 puiserait également son origine dans les mythes nordiques antiques. Comme avec l'épisode de la mort du Dieu Balder. Odin, dieu des guerriers, avait un jour, selon la légende, réuni onze de ses amis dieux pour un dîner, dans sa demeure de Valhalla. Loki, dieu de la guerre et du mal, vexé de ne pas être de la fête, décida de s'inviter malgré tout. Seulement, ce treizième invité surprise n'était pas le bienvenu. Le fils d'Odin, le beau Balder, dieu de l'amour et de la lumière, tenta de chasser l'intrus. Une bataille éclata entre les deux dieux qui se vouaient une haine depuis toujours. Loki, dieu jaloux et malveillant, lui décocha une flèche empoisonnée en plein coeur, abattant Balder le "bien aimé". Depuis cette légende, dans les pays scandinaves, le chiffre 13 est considéré comme maudit et être 13 à table porterait malheur.

Freyja dans son char. © Tableau de Nils Blommér

Frigga ou la diabolisation des croyances païennes, est un autre élément précurseur de la crainte du vendredi 13. Dans la mythologie nordique, Frigga (ou Freya) était la reine des dieux, déesse de l'amour et de la fertilité. Elle était célébrée par ses adorateurs le vendredi. Le mot "friday", vendredi en anglais, viendrait d'ailleurs de cette célébration et signifierait "Freya's day". Mais aux Xe et XIe siècles, les pays du nord sont progressivement convertis au christianisme. On se met alors à raconter que Frigga est en réalité une sorcière et qu'elle a été bannie au sommet d'une montagne. Pour se venger, elle inviterait, tous les vendredis, le diable et 11 sorcières pour maudire les hommes et leur jeter de mauvais sorts.

Le 13 est-il un destructeur d'harmonie ? Les Grecs et les Romains donnent eux-aussi à ce nombre une connotation négative dans les mythologies gréco-romaines du vendredi 13. Ces deux mythologies, qui comportent de grandes similitudes, associent toutes deux le chiffre 12 à la régularité et la perfection. Ainsi, il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour et de la nuit. Le nombre 13, qui implique d'ajouter une unité au 12 parfait, vient rompre ce cycle régulier et introduit le désordre. Détruisant l'harmonie, il est synonyme de malheur. Pour ce qui est du vendredi, il est associé aux événements malheureux puisque c'est ce jour-là, dans la Rome antique, que se déroulent généralement les exécutions des condamnés à mort.

L'année 2022 compte un seul vendredi 13, ce mois de mai. Toutes les années ne comportent en effet pas de "double vendredi 13", comme cela sera par exemple le cas en 2023 (qui comptera deux "jours du chat noir", un en janvier et un en octobre).

L'année 2023 compte deux vendredi 13 : les vendredi 13 janvier et 13 octobre 2022. Chaque année entre un et trois vendredi 13 sont observés. En 2024, même chose, il y aura un double vendredi 13 : les vendredi 13 septembre et 13 décembre 2024.