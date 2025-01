La pleine Lune du Loup réserve émotions fortes et réussite financière à ces signes

La pleine Lune du Loup fera émerger de nombreuses émotions mais sera également l'occasion de grandes réussites financières selon votre signe. Découvrez si vous faites partie des chanceux !

Une pleine Lune s'apprête à apparaître dans le ciel cette nuit du lundi 13 janvier. Elle se produira à 23h26 dans le signe du Cancer, d'après l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Surnommée "pleine Lune du Loup" par les Amérindiens à cause des hurlements qui pouvaient être entendus à cette période de l'année, cette lunaison apporte son lot d'énergies qui pourrait bien bouleverser le quotidien de différents signes. Si certains y verront l'occasion de faire fortune, d'autres seront plongés dans une période de réflexion forte en émotions...

Deux signes se démarquent largement des autres durant cette pleine Lune qui pourrait symboliser pour eux une période fructueuse, idéale pour s'en mettre plein les poches. D'une part, les Gémeaux devront s'appliquer à ouvrir grands les yeux pour saisir chaque occasion. "Ne cessez pas de voir les opportunités, car ce lundi 13 janvier, elles seront partout. Restez à l'affût !" conseille l'astrologue Natacha Merani dans le magazine Marie France. Du côté des Poissons, c'est la chance qui devrait faire son œuvre. Les statistiques jouent en leur faveur, c'est donc le moment de tenter quelque chose !

La pleine Lune du Loup a lieu ce lundi 13 janvier 2025 à 23h26 dans le signe du Cancer. © Suphawan - stock.adobe.com

À l'inverse, deux signes devraient traverser une pleine Lune plus mouvementée. Pour le Bélier, cette lunaison amène avec elle de nombreuses tensions dans le cercle familial. Les émotions sont intenses et risquent de faire des dégâts. Face à ce risque de conflits, "prenez un peu de temps pour vous, en solitaire, afin d'éviter les affrontements avec vos proches et votre famille", préconise l'astrologue. Même son de cloche chez le Capricorne qui devra prendre soin de son couple, fragilisé par cette pleine Lune. Il va falloir trouver le juste milieu entre indifférence et trop plein d'émotions.

Pour les autres signes : le Taureau, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire et le Verseau, la pleine Lune en Cancer sera dominée par la facette tendre de ce signe qui insuffle une grande émotivité à travers le zodiaque. Hypersensibilité et introspection seront au rendez-vous, en particulier pour le principal intéressé : le Cancer. D'après l'astrologue américaine Stephanie N. Campos du site Well + Good, c'est le moment pour lui de se faire passer en priorité. Vous devriez vous intéresser à "la réciprocité dans vos relations et aux moments où vous avez constamment mis vos besoins de côté", précise-t-elle. De grandes réussites personnelles émergeront peut-être de cette période où ils s'écoutent enfin.