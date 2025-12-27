Spectacle à l'Arc de Triomphe pour le Nouvel An : à quelle heure et comment voir le feu d'artifice ?

Paris prépare son grand show du Nouvel An 2026 à l'Arc de Triomphe, avec au programme un mapping vidéo et un feu d'artifice. Horaires et accès, on vous dit tout sur cette soirée exceptionnelle.

Paris s'apprête à célébrer le passage à la nouvelle année 2026 ce mercredi 31 décembre 2025 avec un show d'exception sur les Champs-Élysées. Rythmée par une création musicale d'André Manoukian et Ena Eno, l'Arc de Triomphe se transformera en un écran géant pour un mapping vidéo monumental qui célébrera Paris comme capitale des arts. Le spectacle rendra également hommage au rayonnement sportif de la ville (PSG, Paris FC et Ballon d'or Ousmane Dembélé) et scellera le 70e anniversaire du jumelage entre Paris et Rome.

Le spectacle culminera à minuit avec le traditionnel décompte, suivi d'un feu d'artifice magistral. Le dispositif de cette Saint-Sylvestre 2025 a été repensé pour garantir la sécurité de tous : sur demande de la Préfecture de Police, les concerts et spectacles qui animent d'habitude l'avenue avant minuit sont en revanche annulés. Cette décision vise à limiter les risques liés à l'extrême affluence sur les Champs-Élysées. L'événement se concentrera donc exclusivement sur son point d'orgue : le show vidéo de 23h50 de l'agence Av Extended, déjà remarquée pour son show lors de la réouverture de Notre-Dame, et l'embrasement pyrotechnique à minuit.

Le feu d'artifice sera tiré sur une playlist entièrement féminine, alternant tubes du moment et influences italiennes. Le ciel parisien s'embrasera d'un flash blanc total pour laisser place à une pluie de lumières dorées, argentées et bleues. Le spectacle se terminera à 00h20, sur Imagine de John Lennon, comme une invitation à entamer l'année avec espoir et unité...

Pour profiter pleinement de l'événement, l'organisation recommande d'arriver dès l'ouverture de la zone à 19 heures. Les points d'entrée principaux se situent à la Place de la Concorde (par l'est), ainsi qu'aux avenues Montaigne et Franklin D. Roosevelt (par le sud) ou Matignon (par le nord). Prévoyez des vêtements chauds et de quoi vous protéger de la pluie. Attention : en raison de la foule dense, l'usage des poussettes est fortement déconseillé pour la sécurité des plus jeunes. La soirée sera retransmise en direct sur la chaîne France 2 à partir de 21h10.