Spectacle à l'Arc de Triomphe pour le Nouvel An : le programme du feu d'artifice à Paris

Paris célèbre le Nouvel An 2026 avec un spectacle sur les Champs-Élysées. Entre mapping vidéo monumental sur l'Arc de Triomphe et feu d'artifice, découvrez le programme et les conditions d'accès de ce réveillon exceptionnel.

Paris s'apprête à vivre un réveillon mémorable sur les Champs-Élysées. Mercredi 31 décembre 2025, le réveillon de la Saint-Sylvestre sera marqué par un mapping vidéo projeté sur le monument de l'Arc de Triomphe et un feu d'artifice à minuit. Accompagnée d'une création musicale signée André Manoukian et Ena Eno, la projection célèbrera Paris comme capitale des arts et des idées. Le spectacle rendra également hommage au sport parisien (PSG, Paris FC et Ballon d'or Ousmane Dembélé) et marquera le 70e anniversaire du jumelage entre Paris et Rome à travers un tableau visuel unique.

Le son et lumière est prévu pour 23h50 avec un vidéo-mapping exceptionnel de l'agence Av Extended, déjà remarquée pour son show lors de la réouverture de Notre-Dame. Enfin, viendra le temps du décompte avant le feu d'artifice tiré à minuit sur une playlist entièrement féminine, alternant tubes du moment et influences italiennes. Le ciel parisien s'embrasera d'un flash blanc total pour laisser place à une pluie de lumières dorées, argentées et bleues. Le spectacle se terminera à 00h20, sur Imagine de John Lennon, comme une invitation à entamer l'année avec espoir et unité...

Pour profiter pleinement de l'événement, l'organisation recommande d'arriver dès l'ouverture de la zone à 19 heures. Les points d'entrée principaux se situent à la Place de la Concorde (Est), ainsi qu'aux avenues Montaigne, Matignon et Franklin D. Roosevelt. Prévoyez des vêtements chauds et de quoi vous protéger de la pluie. Attention : en raison de la foule dense, l'usage des poussettes est fortement déconseillé pour la sécurité des plus jeunes.