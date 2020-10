Marché de Noël de Strasbourg 2020 : annulé ou adapté en raison de la Covid ?

MARCHE DE NOEL STRASBOURG - Bien que la date d'ouverture du 28 novembre 2020 de "Strasbourg Capitale de Noël" soit actée, avec une adaptation envisagée en raison du contexte de la crise du coronavirus, le maintien du marché le plus célèbre de Noël demeure pour le moment en suspens.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 18h44] Le marché de Noël de Strasbourg, de tradition purement locale, est un événement d'envergure internationale qui draine plus de 2 millions de personnes chaque année. Mais cette année 2020 si particulière en raison de la crise sanitaire du coronavirus, la question se pose sur son maintien ou son report à l'année 2021...

Si la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian souhaite le maintien de "Strasbourg Capitale de Noël", l'édition 2020 doit s'adapter au contraintes sanitaires et sécuritaires. "Consciente de la gravité de la situation sanitaire en France et de l'évolution épidémique défavorable dans le Bas-Rhin, la maire de Strasbourg suit attentivement au quotidien l'évolution de la situation, poursuit les discussions avec les autorités et l'ensemble des acteurs et se prépare aux différentes options à mettre en place pour cette édition de Strasbourg Capitale de Noël 2020."

Afin de permettre le maintien des 300 chalets habituellement installés, une nouvelle répartition est nécessaire, avec un port du masque obligatoire en dehors des dégustations de vin chaud... Afin de garantir une fluidité de la circulation des piétons, la fouille systématique aux entrées de la Grande Ile sera remplacée par des contrôles aléatoires et une sécurisation dynamique. De plus, toutes les stations de tram de la Grande Ile seront desservies.

La décision du maintien ou de l'annulation du marché de Noël de Strasbourg aura à la fin du mois d'octobre, en concertation avec la préfecture.

300 chalets en bois, localisés sur 11 sites, sont représentatifs de 3 univers bien distincts : "Un Noël Magique" sur la place Kléber (grand sapin, patinoire et village du partage), "Un Noël Autrement" sur les places Grimmeissen (marché OFF) et des Meuniers (petits producteurs d'Alsace), et "la Récré de Noël" pour les familles sur la place du marché Gayot. Trois sapins sont installés dans la ville : le sapin de la place Kléber, symbole incontournable de Strasbourg Capitale de Noël, avec une décoration autour des jouets d'Antan, un sapin participatif sur la place du marché Gayot, composé de près de 90 mini-sapins, et un sapin alternatif place Grimmeissen.

L'ouverture du marché de Noël de Strasbourg est prévue pour le samedi 28 novembre 2020, à condition qu'il soit maintenu et dans un format adapté. Si certains événements ne changent pas, comme le célèbre Grand Sapin de la place Kléber ou la crèche monumentale de 1907 sous la nef de la cathédrale, de nombreuses surprises seront attendues au programme pour passer de joyeuses fêtes. Et pourquoi ne pas sortir des sentiers battus avec le OFF de Noël qui propose un marché aux produits éthiques, responsables et originaux et des ateliers DIY ? Les nouveautés seront annoncées dès lors que le maintien de l'édition 2020 sera annoncé.

Les éclairages et installations immanquables :

Le grand sapin de 30 mètres place Kléber, qui s'illumine tous les jours à 17 heures.

place Kléber, qui s'illumine tous les jours à 17 heures. La patinoire de la place Kléber de 400 mètres carrés

Village du partage : plus de 90 associations de solidarité, caritatives et humanitaires au pied du Grand Sapin de la place Kléber proposent de l'artisanat, des objets et des spécialités culinaires.

: plus de 90 associations de solidarité, caritatives et humanitaires au pied du Grand Sapin de la place Kléber proposent de l'artisanat, des objets et des spécialités culinaires. Les petits producteurs d'Alsace sur la place des Meuniers : bredele, jus de pomme chaud, confiture, miel, pains d'épices etc.

sur la place des Meuniers : bredele, jus de pomme chaud, confiture, miel, pains d'épices etc. L' atelier des Lutins pour les familles, avec fabrications de décoration de Noël (anges, flocons, sucres d'orge) et décoration du sapin participatif .

pour les familles, avec fabrications de décoration de Noël (anges, flocons, sucres d'orge) et décoration du . Le sapin numérique et interactif de la place Grimmeissen, qui s'illumine tous les jours à 17 heures.

de la place Grimmeissen, qui s'illumine tous les jours à 17 heures. La grande crèche de 1907 , abritée sous la nef de la Cathédrale Notre-Dame, occupe le bas-côté nord sur 18 mètres de longueur.

, abritée sous la nef de la Cathédrale Notre-Dame, occupe le bas-côté nord sur 18 mètres de longueur. Le parcours des crèches allant du Palais épiscopal (cour du palais épiscopal ouverte pour la première fois au public - l'entrée se fait par la rue du Parchemin, au bout de la rue des Juifs), rue Brulée, dans les vitrines des magasins de la rue des Juifs et jusque dans le musée Alsacien.

allant du Palais épiscopal (cour du palais épiscopal ouverte pour la première fois au public - l'entrée se fait par la rue du Parchemin, au bout de la rue des Juifs), rue Brulée, dans les vitrines des magasins de la rue des Juifs et jusque dans le musée Alsacien. La promenade aux étoiles sur le quai des Bateliers avec lucioles et constellation de plus de 600 étoiles, sur les ponts Saint-Nicolas, du Corbeau, ou Rohan, les églises Saint-Guillaume ou Saint-Etienne, l'Ancienne douane et le Musée Alsacien. Les illuminations de la Promenade aux étoiles , quai des Bateliers.

avec lucioles et constellation de plus de 600 étoiles, sur les ponts Saint-Nicolas, du Corbeau, ou Rohan, les églises Saint-Guillaume ou Saint-Etienne, l'Ancienne douane et le Musée Alsacien. , quai des Bateliers. Le Marché OFF de Noël , autour de l'économie sociale et solidaire, avec de l'artisanat d'art et de l'alimentation bio, qui se tient place Grimmeissen.

, autour de l'économie sociale et solidaire, avec de l'artisanat d'art et de l'alimentation bio, qui se tient place Grimmeissen. Découvrir le programme complet du marché de Noël de Strasbourg sur le site officiel.

Après le tragique attentat du mardi 11 décembre 2018 aux abords du marché de Noël de Strasbourg, tuant 5 personnes et faisant 11 blessés, le dispositif de sécurité du marché de Noël de Strasbourg est doublement renforcé. Le préfet de la région Grand-Est reste vigilant, faisant de la ville une forteresse avec la présence d'une centaine d'agents des forces de l'ordre, 60 policiers municipaux, ainsi que l'installation d'une quinzaine de checkpoints avec de grands poteaux anti-intrusions mécanisés. Évoluant aux côtés du dispositif dynamique des policiers, un équipage sectorisé, spécialisé dans le domaine des tueries de masse, est toujours d'actualité. 400 caméras vidéos sont installées dans l'enceinte. Les 300 chalets répartis sur une dizaine de sites et animés par l'esprit de Noël sont donc bien gardés.

Le marché de Noël de Strasbourg devrait ouvrir le samedi 28 novembre 2020 s'il n'est pas annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Nota bene : Le marché de Noël de Strasbourg ferme ses portes le 25 décembre. Du 26 décembre au 30 décembre, seuls les chalets place de la cathédrale, du Château, de la Grande Boucherie, du Marché-aux-poissons, et rue et terrasse du Palais Rohan, sont ouverts.

Stand du marché de Noël © Christophe Urbain

Le marché de Noël 2019 est ouvert de 11h à 20h tous les jours excepté les vendredis jusqu'à 21h et les samedis jusqu'à 22h.

Les horaires changent pour ces dates précises : le vendredi 22 novembre, jour d'ouverture, il a lieu de 14h à 21h et le 24 décembre, jour de fermeture et veille de Noël, il se tient de de 11h à 18h.

Le stationnement est interdit dans le périmètre de la Grande-Île, 24h/24 et 7 jours sur 7. Grâce aux parkings Relais-Tram (P+r), vous pouvez combiner stationnement au parking et aller-retour en tram ou bus pour vous rendre aux marchés de Noël. Très pratique, le ticket est valable, à l'aller comme au retour, pendant une heure après validation dans le bus ou dans le tram, et vous permet de prendre ces transports avec ou sans correspondance. Le ticket aller-retour, valable pour tous les occupants du véhicule jusqu'à 7 personnes, est à 4,10 euros la journée. Ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ces parkings Relais-Tram (P+r) sont accessibles aux véhicules d'1 mètre 90 maximum :

Parking de la Rotonde : 450 places. Accès depuis les autoroutes A4 et A35, sortie Cronenbourg, ou depuis la route d'Oberhausbergen. Le centre-ville est à 5 minutes avec le Tram A ou D.

: 450 places. Accès depuis les autoroutes A4 et A35, sortie Cronenbourg, ou depuis la route d'Oberhausbergen. Le centre-ville est à 5 minutes avec le Tram A ou D. Parking Baggersee : 460 places. Accès depuis l'autoroute A35, sortie Baggersee. Le centre-ville est à 15 minutes avec le Tram A ou E.

: 460 places. Accès depuis l'autoroute A35, sortie Baggersee. Le centre-ville est à 15 minutes avec le Tram A ou E. Parking Ducs d'Alsace : 600 places. Accès depuis les autoroutes A4 et A35, sortie Cronenbourg puis direction Koenigshoffen, ou depuis Koenigshoffen et Eckbolsheim par la route des Romains et la rue des Comtes. Le centre-ville est à 8 minutes avec le Tram A.

: 600 places. Accès depuis les autoroutes A4 et A35, sortie Cronenbourg puis direction Koenigshoffen, ou depuis Koenigshoffen et Eckbolsheim par la route des Romains et la rue des Comtes. Le centre-ville est à 8 minutes avec le Tram A. Parking Hoenheim Gare : 680 places. Accès depuis la route de la Wantzenau (RD 468) et la route de Bischwiller (RD 37). Le centre-ville est à 20 minutes avec le Tram B.

: 680 places. Accès depuis la route de la Wantzenau (RD 468) et la route de Bischwiller (RD 37). Le centre-ville est à 20 minutes avec le Tram B. Parking Krimmeri Stade de la Meinau : 250 places. Accès depuis l'avenue de Colmar et depuis la route de la Fédération. Le centre-ville est à 8 minutes avec le Tram A ou E.

: 250 places. Accès depuis l'avenue de Colmar et depuis la route de la Fédération. Le centre-ville est à 8 minutes avec le Tram A ou E. Parking Rives de l'Aar : 570 places. Accès depuis les autoroutes A35 et A350, sortie Wacken. Le centre-ville est à 10 minutes avec le Tram B.

: 570 places. Accès depuis les autoroutes A35 et A350, sortie Wacken. Le centre-ville est à 10 minutes avec le Tram B. Parking Robertsau Boecklin : 150 places. Accès depuis la rue Boecklin, l'allée René Cassin, l'allée des Droits de l'Homme ou l'allée Kastner. Le centre-ville est à 12 minutes avec le Tram E.

: 150 places. Accès depuis la rue Boecklin, l'allée René Cassin, l'allée des Droits de l'Homme ou l'allée Kastner. Le centre-ville est à 12 minutes avec le Tram E. Parking Poteries : 102 places. Le centre-ville est à 20 minutes avec le Tram D.

: 102 places. Le centre-ville est à 20 minutes avec le Tram D. Parking Espace européen de l'entreprise : 170 places. Le centre-ville à 15 minutes avec la ligne G.

Seul ce parking Relais-Tram (P+r) est accessible aux voitures de plus d'1 mètre 90, cars de tourisme et camping-cars :

Parking Elsau : 800 places. Accès depuis l'autoroute A35, sortie P+R Tram Elsau ou sortie Montagne Verte. Le centre-ville est à 10 minutes avec le Tram B ou F.

: 800 places. Accès depuis l'autoroute A35, sortie P+R Tram Elsau ou sortie Montagne Verte. Le centre-ville est à 10 minutes avec le Tram B ou F. Toutes les informations pratiques sur les Parkings Relais-Tram (P+r)

Les parkings ci-dessous sont des parkings classiques à proximité de la Grande-Île (ceux situés sur la Grande-Île sont fermés durant les festivités) :

Parkings des Halles : Marais Vert (534 places), Sebastopol (496 places), Wilson (1 211 places)

: Marais Vert (534 places), Sebastopol (496 places), Wilson (1 211 places) Parking Gare Wodli : 955 places

: 955 places Parking Rivetoile : 1 132 places

: 1 132 places Parking Centre historique Petite France : 986 places

: 986 places Parking Austerlitz : 464 places

: 464 places Parking Bateliers : 267 places

: 267 places Parking Gare Courte Durée : 188 places

: 188 places Parking Saint Nicolas : 278 places

: 278 places Consulter le plan en temps réel de l'occupation de tous les parkings de Strasbourg

Un numéro vert (gratuit) est disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h pour les modalités d'accès en parking à la Grande Île : 0800 43 60 60.

Pour accéder à pied au marché de Noël de Strasbourg, rien de plus simple : la Grande-Île est entièrement piétonne et l'accès se fait 24h sur 24. Les stationnements à vélo sont renforcés pendant le marché de Noël : on dénombre 450 places de parkings à vélos durant la période des festivités. Les stationnements se font place des Halles, place d'Austerlitz, quai Saint-Etienne, à la Petite France et rue de la Fonderie. Enfin, le réseau des trams strasbourgeois reste le plus pratique pour se déplacer.

Adresses et sites internet utiles :

Office de Tourisme de Strasbourg et de sa Région : Place de la Cathédrale, ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00, Tél : +33 (0)3 88 52 28 28

Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) : Tél : +33 (0)3 88 77 70 70

Gare TGV de Strasbourg : Espace de vente ouvert du lundi au vendredi de 5h45 à 21h30, le samedi de 7h00 à 20h00, le dimanche et les jours fériés de 7h00 à 21h30. Le centre-ville est situé à 15 minutes.

Aéroport international de Strasbourg-Entzheim : il est situé à 10 km du centre-ville (autoroute A35, sortie 8) et 4 fois par heure par une navette train qui relie l'aéroport à la gare en 9 minutes. Tél : +33(0)3 88 64 67 67

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Fondé en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens d'Europe et fait office de temps fort de l'hiver dans l'Est de la France, aux côtés des festivités de la Saint-Nicolas à Nancy. Animé par les légendes de Noël, le "marché de l'enfant Jésus" ou "Christkindelsmärik" (en dialecte alsacien) est essentiellement consacré à l'artisanat, aux produits alimentaires régionaux et aux décorations typiques du Noël alsacien. De tradition purement locale, le marché de Noël de Strasbourg est devenu au fil du temps un événement d'envergure internationale. Le sens de la tradition alsacienne et la dimension européenne de Strasbourg en ont fait aussi la capitale de Noël. Ainsi, son marché de Noël est devenu le premier en importance par sa fréquentation : 2 millions de personnes le visitent chaque année.