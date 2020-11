Jupiter et Saturne : une conjonction exceptionnelle visible à l'œil nu

JUPITER ET SATURNE - Lundi 21 décembre 2020, les deux planètes seront alignées pour former une planète "double", visible à l'œil nu. Un tel rapprochement, baptisé "grande conjonction", ne s'est pas produit depuis le 17e siècle.

Sommaire Grande conjonction

Observation Lundi 21 décembre 2020, date du solstice d'hiver, se produira le phénomène astronomique de "la grande conjonction", qui se traduit par un rapprochement maximal entre les planètes Jupiter et Saturne dans notre champ d'observation, avec un écart de 6,1 minutes d'arc seulement. Bien que des rapprochements entre les deux planètes aient lieu tous les 20 ans, la "grande conjonction" du 21 décembre sera plus rare que d'accoutumée, avec une proximité maximale qui ne s'était pas produite depuis le 16 juillet 1623. Qu'est-ce que le phénomène astronomique de la grande conjonction ?

La "grande conjonction" est l'alignement maximal apparent de Jupiter et Saturne, les deux plus impressionnantes planètes de notre système solaire, dans notre champ de vision. Ce phénomène, qui se produit tous les 20 ans, proposera cette fois-ci un alignement presque parfait entre les deux planètes.

"La Terre met un an pour faire le tour du Soleil, Jupiter 12 ans et Saturne 30 ans. Il est donc difficile que le phénomène se produise régulièrement", explique le professeur d'astronomie à l'université de Valle et directeur du réseau d'astronomie colombien, Hernando Guarin, à la BBC Monde. En effet, un rapprochement similaire entre les deux planètes ne se produira pas avant le 15 mars 2080. Après cette seconde date, il n'y aura pas d'autre opportunité avant l'an 2400...

Lundi 21 décembre 2020, les deux astres les plus lumineux de notre ciel nocturne offriront un spectacle captivant. Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, et Saturne, la plus originale avec ses anneaux, seront alignés quasiment côte-à-côte, visibles depuis notre Terre.

Le phénomène sera visible à 19h37 en France (18h37 à l'échelle UTC), en direction de l'Ouest, dans un ciel bien dégagé, sans nuages et autre pollution visuelle (montagne, bâtiments, éclairages etc.). Bien qu'il soit davantage visible dans les endroits proches de l'équateur, "vous pouvez le voir à l'œil nu, mais l'idéal serait bien sûr d'aller dans un observatoire ou de chercher des experts en astronomie qui peuvent vous dire ce qui se passe", a ajouté Hernando Guarin à la BBC Monde.

"En fait c'est une illusion d'optique", précise Jean-Claude Alléhaux, de l'association astronomique de l'Ain (A.A.A), au Progrès. "Les planètes sont comme des sportifs courant sur une piste, chacune dans leur couloir. C'est en regardant sur le côté au moment de leur passage simultané qu'on les voit se rapprocher. En réalité, Jupiter sera à 886 millions de kilomètres de la terre, alors que Saturne sera à 1,6 milliard de kilomètres de la terre."

Pas de jumelles, mais un télescope si besoin

"Les jumelles peuvent séparer les planètes en raison de l'effet optique, il est donc préférable d'utiliser un télescope", conseille Peter Lawrence, conseiller éditorial pour le magazine "Sky at Night" de la BBC. "Dans un télescope, vous ne verrez pas seulement comme un double disque, mais vous verrez aussi les anneaux de Saturne et les ceintures de Jupiter", ajoute-t-il.