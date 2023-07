Conjonction des planètes 2023 : la Lune rencontre Jupiter ce mercredi 12 juillet

CONJONCTION DES PLANETES. Ce mercredi 12 juillet 2023 à l'aube, la Lune a rendez-vous avec la géante Jupiter. Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour ne rien manquer de cette rencontre céleste.

[Mis à jour le 11 juillet 2023 à 14h24] Un nouveau ballet céleste nous attend dans le ciel du matin ce mercredi 12 juillet. Cette fois, la Lune rencontre Jupiter entre la constellation du Bélier et celle de la Baleine. Visible dans l'hémisphère nord, cet évènement est l'occasion d'admirer les deux astres côte à côte avant le lever du Soleil. Pourtant, la Lune et Jupiter sont deux objets du système solaire très éloignés l'un de l'autre. Leur rencontre n'est qu'une illusion résultant de leur position par rapport à la Terre.

Pour assister à ce rendez-vous céleste, il va falloir se lever tôt cette nuit, afin de profiter des dernières heures d'obscurité. Comment profiter de l'évènement et réussir son observation ? Où se produira la rencontre ? On vous dit tout sur ce spectacle astronomique !

A quelle date et heure a lieu la conjonction Lune-Jupiter ?

La rencontre entre la Lune et la planète géante Jupiter se produit ce mercredi 12 juillet au petit matin. Les astres apparaissent derrière l'horizon vers 2 heures du matin et restent visibles dans le ciel jusqu'au lever du soleil vers 6h15. Vous disposez donc d'une bonne partie de la nuit pour admirer le spectacle.

Quelle est la distance entre la Lune et Jupiter ?

Si la Lune et Jupiter apparaissent très proches lors de la conjonction, il s'agit pourtant de deux objets extrêmement éloignés du système solaire. En effet, plus de 778 millions de kilomètres les séparent en moyenne. Entre les deux astres se trouvent la planète Mars ainsi que la ceinture principale d'astéroïdes.

Ce ballet céleste est visible à l'œil nu sans aucun équipement. Vous pouvez voir la Lune accompagnée d'un point brillant semblable à une étoile. Mais si vous souhaitez observer plus en détail les deux astres, sachez qu'ils sont suffisamment proches pour être admirés ensemble avec une paire de jumelles.

Le spectacle débute aux alentours de 2 heures du matin ce mercredi au niveau de l'horizon est. La Lune y apparaît sous la forme d'un croissant accompagnée de la planète Jupiter. Peu à peu, le duo s'élève dans le ciel et finit par disparaître en fin de nuit lorsque le Soleil fait son apparition.

Qu'est-ce qu'une conjonction des planètes ?

La conjonction de deux astres est un phénomène au cours duquel deux objets ou plus apparaissent côte à côte quand on les observe depuis un autre objet. Généralement, ce troisième objet est la Terre. Il peut s'agir d'un rapprochement de deux planètes que l'on observe dans le ciel terrestre, on parle alors de conjonction planétaire ou encore du rapprochement d'une planète avec notre satellite naturel, la Lune.

Ces évènements sont l'occasion pour les photographes passionnés d'astronomie de réaliser de superbes clichés de ces ballets célestes.

En 2023, quelques conjonctions planétaires nous attendent encore. Des rapprochements entre la Lune et les planètes du système solaire sont également au rendez-vous. Consultez les dates des prochaines, afin de ne pas manquer ces rencontres célestes :