Vénus : comment observer l'étoile du Berger ce dimanche soir ?

VENUS. Rendez-vous ce dimanche 9 juillet 2023, à la tombée de la nuit, pour admirer la planète Vénus à l'oeil nu. Pendant une heure et demie environ, l'étoile du Berger sera à son pic de luminosité.

[Mis à jour le 9 juillet 2023 à 17h37] Ce dimanche 9 juillet 2023, Vénus brillera de mille feux et sera visible à l'oeil nu dès le coucher du soleil. Si l'étoile du Berger a la particularité d'être la plus brillante du ciel toutes les nuits, elle le sera particulièrement ce dimanche soir car elle doit atteindre son pic de luminosité. Elle sera visible pendant plus d'une heure, entre 21h50 et 23 heures environ.

Ce phénomène a lieu grâce à deux facteurs. D'abord parce que Vénus est très près du soleil. Elle se situe entre Mercure et la Terre et est donc la deuxième planète la plus proche du soleil. Ensuite parce que son atmosphère est remplie de nuages clairs qui provoquent une forte réflection des rayons du soleil. Et c'est cela qui lui permet de renvoyer une grande source lumineuse vers la Terre. Dimanche soir, les amateurs d'astronomie pourront donc admirer la planète surnommée "la fausse jumelle de la Terre" sans même posséder de matériel.

Quand observer Vénus en 2023 ?

Vénus sera visible dans le ciel du soir jusqu'à la fin du mois de juillet 2023. Elle se trouvait à son point le plus haut dans le ciel en mai et redescend peu à peu vers l'horizon. Il faudra ensuite attendre la deuxième moitié du mois d'août 2023 pour la voir réapparaître. Cette fois, c'est vers l'est que vous devrez vous tourner pour admirer l'étoile du Berger au petit matin.

Vénus est tellement brillante qu'elle est facile à repérer dans le ciel, même si la nuit n'est pas encore tombée ou que le soleil est déjà levé. Vous pouvez donc admirer l'étoile du Berger, comme on la surnomme, à l'œil nu sans aucune difficulté. Vénus suit de près la course du soleil dans le ciel. Selon la période, elle apparaît plutôt le soir ou plutôt le matin.

Si vous possédez un télescope amateur, vous pouvez tenter d'observer Vénus à travers, mais sachez que selon les jours cette planète peut s'avérer tellement brillante qu'il est parfois difficile d'observer autre chose qu'une tache lumineuse. Vous pouvez placer un filtre lunaire sur votre objectif pour atténuer cet effet.

Vous risquez également d'être déçu si vous espérez distinguer la surface de Vénus. Cette planète est entourée de nuages épais qui rendent son observation particulièrement ingrate.

Quelle est la particularité de la planète Vénus ?

Souvent comparée à la Terre, notamment à cause de sa taille, Vénus est pourtant une bien curieuse planète. Monde aride où règnent une chaleur et une pression extrêmes, Vénus est principalement connue pour son surnom d'étoile du Berger.

Il s'agit aussi d'une planète particulièrement lente, qui met plus de temps à faire un tour sur elle-même qu'à faire le tour du Soleil. Ce dernier lui apporte une grande quantité d'énergie, qui lui permet de scintiller davantage que les plus brillantes des étoiles du ciel, d'où son célèbre surnom.

Planète Vénus © magann - stock.adobe.com

Mais Vénus est également une planète qui aurait pu être très similaire à la nôtre. Souvent surnommée "la jumelle de la Terre", elle présente de nombreuses similitudes avec notre monde, mais a évolué très différemment. Ce destin intrigue beaucoup les astronomes qui cherchent désormais à percer les mystères de Vénus.

Pourquoi appelle-t-on Vénus l'étoile du Berger ?

Grâce à sa position très proche du Soleil et à son atmosphère qui reflète la lumière qu'elle reçoit, Vénus est l'astre le plus brillant du ciel. Elle apparaît avant toutes les étoiles dans le ciel et est le dernier astre à disparaître lorsque le soleil se lève le matin. Cette planète a donc longtemps été confondue avec une étoile particulièrement lumineuse. C'est pour cette raison qu'elle servait de repère aux bergers qui évaluaient le temps qui passe grâce à elle.