La lune glacée de Saturne, Encelade, contient tous les éléments essentiels à la vie

SATURNE. En étudiant les données de la sonde spatiale Cassini, les chercheurs ont découvert la présence de phosphore sur une lune de Saturne : Encelade. L'astre glacé abrite donc les six éléments essentiels à l'émergence de la vie.

Cinq ans après son dernier grand plongeon vers la planète aux anneaux, la sonde spatiale Cassini n'a pas fini de nous livrer des informations sur Saturne et ses lunes. En effet, les scientifiques continuent à étudier les données récoltées par l'engin spatial au cours de sa mission. Publiée dans la revue scientifique Nature, une nouvelle étude révèle que la lune glacée de Saturne, Encelade, renferme du phosphore, un élément clé essentiel à la vie telle qu'on la connaît. Si l'on avait déjà découvert la présence des cinq autres éléments indispensables à la vie sur l'astre, c'est la première fois qu'on y détecte du phosphore.

Considérée comme l'un des lieux les plus susceptibles d'accueillir la vie en dehors de la Terre, Encelade est une lune renfermant un océan dissimulé sous une épaisse couche de glace. Des geysers spectaculaires s'en échappent alimentant au passage un anneau de la planète et formant de superbes panaches de vapeur autour de l'astre. On sait désormais que cet océan contient les six éléments essentiels à la vie : du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore et du soufre. Reste à découvrir si cet océan habitable est effectivement habité ou non…

Quelle découverte sur Encelade ?

Encelade, une petite lune de Saturne est sans conteste un des astres les plus fascinants que l'on connaisse. Véritable petite sphère gelée, le satellite renferme un océan sous sa croûte de glace et intrigue les scientifiques. En effet, les six éléments nécessaires à la vie ont été détectés dans cet océan. C'est la sonde Cassini qui a survolé Saturne et ses lunes entre 2004 et 2017 qui a permis de faire cette découverte grâce aux nombreuses données qu'elle a récoltées et qui sont actuellement étudiées par les astronomes.

Encelade possède donc le seul océan extra-terrestre connu renfermant les éléments nécessaires à l'émergence de la vie sous la forme que nous connaissons. La quête de forme de vie en dehors de notre planète a donc fait un grand pas avec cette découverte. Pour en apprendre davantage, il faudra retourner étudier de plus près cette petite lune gelée située à plus de 1,27 milliard de kilomètres de la Terre.

Quelles sont les particularités de la planète Saturne ?

Découverte par Galilée en 1610, Saturne est une planète qui ne passe pas inaperçue. Ornée d'une multitude de superbes anneaux, elle constitue un objet d'étude fascinant pour les astronomes qui se passionnent pour cette géante gazeuse hors normes. Avec 145 satellites reconnus, il s'agit de la planète du système solaire possédant le plus de lunes orbitant autour d'elle. C'est également la planète la moins dense du système solaire. 8 fois moins dense que la Terre, elle flotterait dans une (très grande) baignoire remplie d'eau.

En plus de ses anneaux caractéristiques, Saturne arbore également un motif géométrique surprenant, découvert par la sonde Voyager et photographié par la sonde Cassini. Il s'agit en réalité d'une tempête de forme hexagonale faisant rage au niveau du pôle nord de la planète. Sa taille est aussi démesurée que la planète qui l'héberge puisque cette tempête pourrait accueillir trois fois la Terre dans sa largeur.

Enfin, Saturne se démarque également par sa forme aux pôles aplatis. C'est sa nature gazeuse et donc fluide qui entraîne une déformation de la sphère sous l'effet de la vitesse de rotation particulièrement rapide de la planète.

Quel est le nombre de satellites de Saturne ?

Avec 145 lunes confirmées, Saturne est la planète du système solaire possédant le plus grand nombre de satellites. Si certains comme Tethys, Mimas ou encore Rhéa sont connus des passionnés d'astronomie, les principaux restent Titan et Encelade. Ces derniers passionnent les chercheurs depuis plusieurs décennies et deviennent à eux seuls l'objet de projets de recherches entiers.

Si Saturne possède autant de satellites, c'est principalement du fait de sa grande taille qui implique une grande force de gravité. De la même manière que Jupiter, Saturne attire ainsi les corps qui passent à proximité. Il arrive que ces derniers se placent en orbite autour de la planète et deviennent des satellites.

Le plus grand des satellites de Saturne est Titan qui présente un diamètre de 5 149 kilomètres, ce qui fait de lui une des rares lunes plus grosses que la planète Mercure. Titan est connu pour être le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère épaisse. Il est également parsemé de lacs remplis de méthane liquide.

Encelade est pour sa part un monde gelé, recouvert de glace. La sonde Cassini, qui s'est approchée de cette lune, a capturé des images de geysers projetant à des centaines de kilomètres des particules de glace d'eau. Cette découverte a ouvert la voie à de nombreuses théories concernant la possibilité de l'émergence d'une forme de vie au sein d'un océan situé sous la glace recouvrant Encelade. Les prochaines missions spatiales pourraient nous en apprendre plus sur ces hypothèses.

Quelle est la position de Saturne dans le système solaire ?

Au sein du système solaire, Saturne se trouve entre les planètes Jupiter et Uranus. Elle est donc située en 6e position dans l'ordre des planètes en partant du Soleil. Elle fait partie du système solaire extérieur au même titre que Jupiter, Uranus et Neptune.