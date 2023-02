Jupiter : 12 nouvelles lunes pour la planète géante gazeuse !

JUPITER. Avec un total de 92 lunes connues, Jupiter repasse devant Saturne. Dans cette course aux satellites, douze objets supplémentaires viennent s'ajouter à la longue liste des lunes joviennes.

Depuis décembre 2022, Jupiter est repassée devant Saturne dans la course à la planète possédant le plus de lunes. Le dernier classement datait de 2019 et plaçait Saturne en tête. D'après un article publié dans le magazine Sky & Telescope, douze nouvelles lunes ont été découvertes en orbite autour de Jupiter. La géante gazeuse possède désormais un total de 92 satellites naturels et devance sa voisine Saturne qui en compte 83.

La majorité de ces nouvelles lunes sont des objets situés particulièrement loin de Jupiter. Certaines sont tellement éloignées de la planète qu'elles en font le tour en 550 jours contre 27,8 jours pour la Lune. Il s'agit de petits satellites dont certains pourraient être des débris issus de collisions passées. La mission Juice qui devrait décoller en mars prochain pourrait nous en apprendre plus sur le système jovien et particulièrement sur les satellites de la planète Jupiter.

Quelles sont les particularités de la planète Jupiter ?

Planète emblématique du système solaire, Jupiter est surtout la plus grande des 8 planètes en orbite autour du Soleil. Hors normes, elle mesure 139 820 kilomètres de diamètre.

Située à 778,6 millions de kilomètres du Soleil, Jupiter est la 5e planète du système solaire, placée entre Mars et Saturne. Elle côtoie également la ceinture principale d'astéroïdes qui se trouve entre Jupiter et Mars. Les scientifiques estiment que la force d'attraction gravitationnelle de Jupiter a empêché l'accrétion des objets situés à proximité. Aucune planète ne s'est donc formée à partir de ces objets, laissant ainsi la ceinture d'astéroïdes telle qu'on la connaît.

Jupiter est une géante gazeuse, caractérisée par sa couleur rayée de bandes orange, blanches et marron, quelquefois même bleues, dues à sa composition et aux mouvements des vents présents à sa "surface". Sa grande tache rouge est également une particularité de Jupiter. Observée pour la première fois vers 1664, il s'agit d'un anticyclone de 15 000 kilomètres de long à l'intérieur duquel circulent des vents extrêmement violents.

Planète Jupiter © Stockbym - stock.adobe.com

La taille de Jupiter lui a permis d'attirer de nombreux objets passant à proximité grâce à sa grande force gravitationnelle. Certains se sont ainsi placés en orbite autour d'elle et constituent des satellites naturels, également appelés "lunes".

Quel est le nombre de satellites de Jupiter ?

On connait actuellement 92 lunes en orbite autour de Jupiter. Les douze dernières ont été officiellement répertoriées en décembre 2022. Il s'agit de lunes de petites tailles, entre 1,5 et 5 kilomètres de diamètre, qui évoluent à grandes distances de la géante gazeuse. Certaines d'entre elles sont probablement des débris issus de collisions avec des lunes bien plus grandes qui auraient existé par le passé. Les débris de ces rencontres auraient été capturés par l'importante force d'attraction de Jupiter. La découverte de ces lunes est arrivée presque par hasard, alors qu'une équipe d'astronomes scrutait le système solaire à la recherche d'une mystérieuse planète, comme l'explique le magazine National Geographic.

Les quatre plus gros satellites de Jupiter sont sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces lunes ont été découvertes par Galilée en 1610 grâce à sa lunette astronomique. On les appelle donc les satellites galiléens.

Io a la particularité d'être le satellite le plus volcanique du système solaire. À sa surface, 400 volcans sont en activité, produisant des éruptions hors normes, des lacs et des fontaines de lave de plusieurs kilomètres de hauteur. Cette activité volcanique s'explique par la présence des autres lunes de Jupiter. En effet, Io est coincée entre Jupiter, Ganymède et Europe. Elle subit ainsi leurs forces de gravité qui déforment sa croûte, font chauffer la roche et produisent du magma.

Ganymède est la plus grande lune de Jupiter. Elle mesure 5 268 kilomètres de diamètre, c'est-à-dire plus d'une fois et demie la taille de notre Lune. C'est également le plus gros satellite naturel du système solaire. Elle est même plus grande que la planète Mercure, qui mesure pour sa part 4 879,4 kilomètres de diamètre.

Ganymède, Europe et Callisto sont des objets particulièrement étudiés par les agences spatiales, car ces derniers présentent des lacs d'eau sous leur croûte et pourraient donc être des candidats potentiels pour la recherche de formes de vie.

Comparaison de la taille des satellites galiléens de la planète Jupiter. © ordus - stock.adobe.com

Est-ce que la vie est possible sur Jupiter ?

La planète Jupiter s'avère plutôt inhospitalière pour accueillir une forme de vie. Sans surface solide, avec des températures extrêmes, il semble peu probable que la vie telle qu'on la conçoit ait pu s'y développer. En revanche, les scientifiques s'intéressent de près à ses lunes qui pourraient contenir de l'eau liquide.

C'est le cas notamment du satellite Europe, qui, sous une épaisse couche de glace, renferme peut-être un océan d'eau liquide. Cette lune pourrait avoir vu la vie se développer. Dans ce cas, ses formes de vie pourraient ressembler à ce que l'on trouve dans les fonds sous-marins comme dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Une étude a ainsi mis en évidence l'existence de micro-organismes vivants à plus de 10 kilomètres sous la surface de la mer au niveau de la fosse des Mariannes, se nourrissant des débris d'autres organismes qui tombent au fond de l'océan.

"La découverte de cet éventuel écosystème de micro-organismes qui survit grâce à la chimiosynthèse dans la région la plus profonde et la plus sombre de nos océans pourrait nous donner des informations précieuses sur le potentiel de vie dans les profondeurs d'Europe", rapporte Kevin Hand, astrobiologiste de la NASA, au magazine National Geographic.

Quand observer Jupiter en 2023 ?

En 2023, Jupiter est visible durant les premiers mois de l'année. Vous pourrez ainsi admirer la plus grosse planète du système solaire jusqu'à la mi-mars. Pour ne pas la rater, il faudra regarder au-dessus de l'horizon ouest en début de nuit, peu après le coucher du soleil. Il faudra ensuite attendre le mois de juillet pour profiter plus longuement de la géante gazeuse. Les mois qui suivront, elle sera visible de plus en plus longtemps nuit après nuit.

Pour admirer Jupiter pendant toute une nuit, rendez-vous le 3 novembre 2023. Ce jour-là, la planète géante sera à l'opposition. Cela signifie que nous nous trouverons alors entre le Soleil et Jupiter qui se situera au plus proche de la Terre. La planète géante apparaîtra particulièrement grosse et brillante dans le ciel durant les nuits qui précèdent et qui suivent l'opposition.

L'opposition de Jupiter aura lieu le 3 novembre 2023. À cette date, notre planète se trouvera entre Jupiter et le Soleil. La géante gazeuse sera alors plus proche de la Terre que d'habitude et il sera possible de l'observer durant une grande partie de la nuit. C'est la période idéale pour l'admirer dans le ciel.

Pour observer Jupiter depuis son jardin, pas besoin de matériel de professionnel ! La planète est plus lumineuse que les étoiles du ciel et se repère ainsi facilement. Une lunette, un télescope d'entrée de gamme ou des jumelles astronomiques suffisent pour observer la planète et apercevoir ses quatre plus gros satellites : Io, Ganymède, Callisto et Europe.

Si vous souhaitez voir davantage de détails de Jupiter, il faudra acquérir du matériel un peu plus technique. Un télescope de moins de 100 mm de diamètre ne suffira pas pour en savoir plus sur Jupiter. Avec un télescope d'un diamètre de 100 mm, il est possible de voir la grande tache rouge de Jupiter qui n'est autre qu'une tempête qui fait rage depuis plus de 350 ans. Pour observer les bandes nuageuses rayées qui confèrent à Jupiter son apparence si reconnaissable, il vous faudra un télescope d'un diamètre de 150 mm ou plus.

Si vous cherchez à acquérir un télescope, sachez que le grossissement ne fait pas tout. Lorsque ce dernier est trop fort et que le diamètre n'est pas suffisant, l'image risque de devenir floue. Vous n'obtiendrez donc pas d'image satisfaisante de votre cible. Dans le cas de Jupiter, un grossissement de 200 suffit pour un diamètre de 100 mm.

Maintenant que vous êtes équipé, il ne reste plus qu'à pointer votre télescope sur Jupiter. Pour localiser la géante gazeuse, vous pouvez utiliser une carte du ciel en ligne comme celle que propose le site Stelvision. En 2023, il faudra chercher Jupiter dans la constellation de la Baleine.