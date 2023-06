Alignement des planètes 2023 : comment observer le spectacle du samedi 17 juin ?

ALIGNEMENT DES PLANÈTES. Samedi 17 juin 2023, le petit matin nous offrira un spectacle céleste rare. Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus et Mercure seront alignées dans le ciel. On vous dit tout sur cet évènement à ne pas manquer !

[Mis à jour le 16 juin 2023 à 12h17] Un grand alignement planétaire nous attend samedi 17 juin à l'aube et réunira cinq planètes : Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus et Mercure. Pour admirer le spectacle, il faudra se lever tôt, environ une heure avant le lever du Soleil et se tourner vers l'horizon est. L'alignement de ces planètes sera visible durant environ une heure, avant que le Soleil n'apparaisse derrière l'horizon et rende le ciel trop lumineux pour l'observation des astres.

Ce type de phénomène reste généralement visible durant quelques jours à condition de bénéficier d'une météo clémente et de choisir un endroit où l'horizon est dégagé. Il sera donc possible d'en profiter durant le week-end et le début de la semaine prochaine.

Pour admirer le grand alignement de planètes, rendez-vous environ une heure avant le lever du Soleil, aux alentours de 5h30. Privilégiez un endroit où vous aurez une vue bien dégagée car Mercure se trouvera très bas sur la voûte céleste. Scrutez le ciel en direction de l'est juste au-dessus de l'horizon et vous apercevrez les différents astres. Jupiter, Saturne et Mercure seront visibles à l'œil nu à condition que la météo soit bonne et le ciel dépourvu de nuages. En revanche, Uranus et Neptune qui sont plus éloignées de nous, ne pourront être observées qu'à l'aide d'un télescope ou de jumelles astronomiques.

En regardant l'horizon, vous devriez rencontrer en premier la planète Mercure puis en remontant, vous pourrez apercevoir Uranus, Jupiter, Neptune puis Saturne. Toutes ces planètes seront situées le long d'une droite imaginaire. Pour localiser les différents astres, vous pouvez vous aider d'une application comme Sky Tonight (sur App Store et Google Play) ou encore Star Walk (sur App Store et Google Play). Le spectacle sera visible durant une heure environ, puis le Soleil apparaîtra et sa luminosité masquera progressivement les planètes en commençant par Mercure.

Qu'est-ce que l'alignement des planètes ?

Un alignement planétaire est un phénomène astronomique qui se produit lorsque plusieurs planètes se rassemblent d'un côté du Soleil. Il s'agit d'une illusion d'optique puisque les planètes ne sont pas réellement alignées sur les trois dimensions de l'espace. En revanche, comme elles tournent toutes autour du Soleil dans un même plan que l'on appelle l'écliptique, ces planètes s'alignent dans le ciel terrestre.

Quand les astres sont alignés ?

Observées depuis la Terre, les planètes s'alignent dans le ciel lorsqu'elles se trouvent du même côté du Soleil de manière à être visibles dans le ciel terrestre. On observe couramment jusqu'à trois voire quatre planètes alignées mais il arrive de temps en temps qu'elles soient plus nombreuses à se joindre au spectacle. On parle alors de grand alignement planétaire ou de grand alignement planétaire complet si toutes les planètes du système solaire sont au rendez-vous.

Quand toutes les planètes seront en parfait alignement ?

Il est extrêmement rare que toutes les planètes du système solaire s'alignent dans le ciel. En effet, pour cela il faut que tous ces astres se retrouvent du même côté du Soleil et se placent de telle manière qu'ils soient visibles depuis la Terre. On appelle cela un grand alignement planétaire complet. Le dernier alignement de ce type a eu lieu en juin 2022 et le prochain est prévu pour 2124. Il va falloir s'armer de patience !

Qu'est-ce qu'une parade de planètes ?

Alors que l'alignement planétaire est une notion astronomique qui désigne le fait que plusieurs planètes se regroupent d'un côté du Soleil, le terme de parade est un terme plus familier pour parler de la présence simultanée de plusieurs planètes dans le ciel terrestre. La parade est donc la conséquence de l'alignement planétaire. C'est le spectacle que l'on observe depuis la Terre.

​​​​​ Quand sera le prochain alignement des planètes ?

Voici les dates des prochains alignements planétaires que vous pourrez admirer depuis la Terre en 2023 :