Passé sous les radars pendant 50 ans d'exploration, un volcan géant vient d'être découvert sur la planète Mars. Une trouvaille étonnante qui ouvre de nouvelles portes à l'exploration de la planète rouge.

Bien que l'on pense tout savoir sur notre voisine la planète Mars, maintes fois survolée par des sondes spatiales et arpentée depuis les années 90 par des rovers de plus en plus performants, la petite planète rouge nous réserve encore bien des surprises. Au cours d'une conférence donnée au Texas ce mercredi 13 mars 2024, des scientifiques de l'Institut SETI ont révélé une découverte surprenante : un volcan géant, plus grand que l'Everest, jusque-là passé totalement inaperçu dans une région pourtant emblématique de Mars !

Mesurant plus de 9 kilomètres de haut pour 450 kilomètres de diamètre, ce monstre géologique se niche dans une zone pourtant bien connue des scientifiques, bordée d'un côté par Noctis Labyrinthus et de l'autre par Valles Marineris et leurs spectaculaires canyons. Mais malgré 50 années d'exploration de la surface martienne, il n'avait jamais été identifié. Et pour cause, le volcan est tellement érodé que sa forme est beaucoup moins reconnaissable que celle du gigantesque Olympus Mons culminant à plus de 21 kilomètres de haut. C'est en étudiant les vestiges d'un glacier que les chercheurs ont remarqué un ensemble de structures géologiques qui a attiré leur attention. "Nous examinions la géologie d'une région où nous avions trouvé des restes de glacier l'an dernier quand nous avons réalisé que nous étions à l'intérieur d'un volcan énorme et extrêmement érodé" raconte le Dr Pascal Lee à l'origine de l'étude.

Cette découverte inattendue pourrait marquer le point de départ de nouvelles explorations martiennes. En effet, la taille et la structure de ce volcan suggèrent qu'il a pu être actif durant une longue période et jusque très récemment. Les scientifiques pourraient donc utiliser ce trésor géologique pour mieux comprendre l'histoire de cette région de Mars. En outre, la présence de glace dans le volcan représente une opportunité pour les scientifiques en quête de signes de vie extraterrestre...