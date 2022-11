Starship : l'atterrisseur lunaire choisi par la NASA pour Artemis

STARSHIP. La NASA a annoncé que le vaisseau Starship emmènera les astronautes sur la Lune dans le cadre des missions Artemis. La fusée qui deviendra la plus puissante du monde est encore en phase d'essai et n'a pas encore volé.

Après avoir été sélectionné pour la mission Artemis 3, le vaisseau Starship de SpaceX a de nouveau été choisi par la NASA pour la mission suivante : Artemis 4. Prévue par l'agence spatiale américaine pour 2025, la mission Artemis 3 devrait permettre à l'Homme de fouler à nouveau le sol lunaire, pour la première fois depuis 1972 lors du programme Apollo. Le vaisseau Starship aura pour rôle de transporter les astronautes entre la capsule Orion et la surface lunaire. Au cours de la mission suivante, Artemis 4, le Starship servira de navette entre la Lune et le Lunar Gateway, la station placée en orbite autour de la Lune. L'entreprise SpaceX, dirigée par le milliardaire Elon Musk, se rapproche ainsi peu à peu de son ambition de toujours : conquérir la planète Mars.

La fusée Starship, composée du lanceur Super Heavy surmonté du vaisseau Starship, constitue la fusée la plus puissante jamais conçue. Elle détrônera donc le lanceur SLS de la NASA, actuellement détenteur du titre. Le 14 novembre 2022, quatorze des trente-trois moteurs que compte la fusée ont été testés au Texas à Boca Chica Village. Elon Musk, le dirigeant de SpaceX, s'est dit satisfait de cet essai qui va permettre de tester dans les prochaines semaines l'intégralité des trente-trois moteurs de l'engin. Cette phase sera décisive puisqu'en fonction de son résultat, la fusée Starship pourrait éventuellement réaliser son tout premier vol d'essai dans le courant du mois de décembre, rapporte le magazine Ciel & Espace.

Qu'est-ce que le Starship de SpaceX ?

Le Starship est une fusée développée par la société SpaceX qui est composée d'un lanceur, le Super Heavy, surmonté du vaisseau Starship. C'est à bord de ce dernier que les astronautes des missions Artemis 3 et Artemis 4 atterriront sur le sol lunaire.

D'un point de vue performance, la fusée Starship est en passe de devenir la plus puissante jamais utilisée et de détrôner ainsi le lanceur SLS de la NASA. L'ensemble de la fusée possède un total de trente-trois moteurs Raptor. La partie supérieure, le vaisseau Starship, est conçue pour être décliné en différentes versions en fonction des besoins.

La fusée Starship de SpaceX est la plus grande et la plus puissante jamais construite. Cette fusée est composée d'un lanceur extrêmement puissant, le Super Heavy, capable de retourner se poser sur Terre pour servir à nouveau, surmonté d'un vaisseau Starship qui se veut réutilisable lui aussi. Sa puissance inégalée est obtenue grâce à trente-trois moteurs Raptor utilisant du méthane liquide comme carburant.

Lors du décollage, le premier étage, nommé Super Heavy, propulse la fusée dans le ciel. Une fois dans la haute atmosphère, il se détache de la partie supérieure, effectue une rotation sur lui-même et retourne se poser sur Terre en déployant ses pieds pour un atterrissage en douceur. De son côté, la partie supérieure, le vaisseau Starship, allume ses moteurs et continue seule son voyage dans l'espace.

Assemblage du vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 21/11/2022)

Quand et où aura lieu le premier lancement de Starship ?

La fusée Starship de SpaceX est attendue depuis plusieurs années et accuse un certain retard. Au mois de septembre 2022, le lanceur ultra puissant a pour la première fois allumé sept de ses trente-trois moteurs avec succès. Le 14 novembre suivant, ce sont quatorze d'entre eux qui ont été testés de manière concluante. Le premier vol d'essai de la fusée Starship est prévu pour décembre 2022 d'après la NASA.

Est-ce que Starship se posera sur la Lune ?

Le vaisseau Starship de SpaceX est un atterrisseur lunaire qui servira à conduire les astronautes des missions Artemis 3 et 4 sur la Lune. Il se posera donc sur la surface lunaire en 2025 et 2027 selon le calendrier prévisionnel et permettra ainsi le grand retour de l'Homme sur la Lune. Mais avant d'en arriver là, le Starship va devoir faire ses preuves grâce à un vol d'essai au cours duquel il devra atterrir en toute sécurité sur la surface lunaire.

Le Starship ne ressemble à aucun atterrisseur traditionnel. Il est particulièrement grand et pose des contraintes techniques nouvelles. C'est ainsi que SpaceX envisage notamment d'équiper son vaisseau d'un ascenseur qui permettra aux astronautes de passer de la cabine à la surface lunaire.

Quelles sont les missions de Starship au sein d'Artemis ?

Starship constitue un des éléments principaux des premières missions habitées du programme Artémis. Il s'agit de l'atterrisseur, c'est-à-dire le vaisseau qui voyagera entre la capsule Orion et la surface lunaire. En effet, la capsule Orion emmènera les astronautes jusqu'à l'orbite lunaire mais n'est pas conçue pour se poser sur la Lune. C'est le Starship qui effectuera ce travail. Il commencera par s'arrimer à Orion pour permettre aux astronautes de passer d'un vaisseau à l'autre et les conduira jusqu'à la surface lunaire. À la fin de la mission, les astronautes remonteront à bord du Starship qui décollera et rejoindra le vaisseau Orion. Ce dernier regagnera ensuite la Terre en quelques jours.

Lorsque la base Lunar Gateway, placée en orbite autour de la Lune, sera opérationnelle, le vaisseau Starship aura pour rôle de faire la navette entre cette dernière et la Lune. Si le calendrier est respecté, cela devrait être le cas pour la mission Artemis 4, prévue pour 2027.

Quel est le nouveau Starship commandé par la NASA ?

Le Starship existe en plusieurs versions destinées à des missions bien distinctes. La version utilisée au cours de la mission Artemis 3 est le HLS (Human Landing System) qui est un atterrisseur lunaire. Or, pour Artemis 4, la NASA voit plus grand. L'agence spatiale américaine a donc commandé à SpaceX une version améliorée de Starship. Elle devra être capable de transporter un plus grand nombre d'astronautes à son bord et de leur permettre de rester plus longtemps sur la Lune, explique le magazine SciencePost.

Quelle est la taille de Starship ?

La fusée Starship mesure au total 120 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre ce qui en fait la fusée la plus grande jamais construite. Elle détrône ainsi la fusée Saturn V qui a envoyé les premiers astronautes sur la Lune lors de missions Apollo. Sa taille est sans commune mesure avec le lanceur SLS de la NASA qui culmine à 98 mètres de hauteur une fois équipée de la capsule Orion. Seul, le vaisseau Starship, c'est-à-dire la partie supérieure de la fusée, mesure pour sa part 50 mètres de haut pour un poids de 1 200 tonnes.

Vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 03/10/2022)

Combien coûte la fusée Starship ?

SpaceX n'a pas diffusé le prix total de construction de la fusée Starship mais on connaît le montant du contrat qui a été signé entre la société d'Elon Musk et la NASA pour les différentes missions Artemis qui impliquent SpaceX. Ainsi, pour Artemis 3, la NASA a déboursé 2,89 milliards de dollars. Pour Artemis 4 et la nouvelle version du vaisseau Starship, le contrat s'élève à 1,15 milliard de dollars.

Par ailleurs, la société SpaceX a dévoilé les tarifs qu'elle espère pouvoir proposer pour ses prestations de lancement de fusées Starship. Elon Musk prévoit ainsi de casser les prix de l'économie spatiale en proposant un tarif de 2 millions de dollars par vol tandis que le SLS coûte pour sa part 2 milliards de dollars.