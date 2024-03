Ce danger nous guette dans l'espace, et la NASA a dévoilé son plan

Que se passerait-il si un astéroïde menaçait de percuter la Terre, provoquant un cataclysme mondial ? La NASA a révélé le dispositif d'alerte internationale qui permettrait de prévenir la population et d'éviter la catastrophe.

La collision entre la Terre et un astéroïde de grande taille provoquant une catastrophe mondiale constitue un scénario séduisant pour un film de science-fiction. Et pourtant, la menace que représentent ces voyageurs de l'espace est prise très au sérieux par la NASA. L'agence spatiale américaine surveille continuellement les astéroïdes et leurs trajectoires afin d'éviter d'être prise au dépourvu si l'un d'entre eux venait s'aventurer un peu trop près de notre planète.

Si les dinosaures ont probablement été surpris lorsque le ciel leur est tombé sur la tête il y a 66 millions d'années, les agences spatiales mettent tout en œuvre pour que nous ne subissions pas le même sort qu'eux. Les conséquences d'un tel impact pourraient être désastreuses selon la taille de l'astéroïde, entraînant des tsunamis, des séismes ou encore un nuage de cendres dans l'atmosphère, qui plongerait la Terre au cœur d'un hiver glacial pour de longues années. Rassurez-vous, à l'heure actuelle aucun de ces objets spatiaux ne présente un danger imminent pour notre planète. Néanmoins, l'Organisation des Nations unies a créé un réseau nommé International Asteroid Warning Network (IAWN) qui coordonne leur surveillance à l'échelle mondiale. Récemment, la NASA a révélé la procédure d'alerte internationale qui serait suivie en cas de détection d'un astéroïde dangereux par ce réseau.

En imaginant qu'un objet de ce type passé sous les radars pendant tout ce temps soit repéré et présente une menace sérieuse, deux scénarios seraient envisagés. Si l'astéroïde menaçait les États-Unis, la NASA avertirait en priorité la Maison-Blanche qui se chargerait ensuite de prévenir la population. Dans le cas où la menace serait d'ampleur internationale, l'IAWN préviendrait le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies qui mettrait en place un plan de défense planétaire.

Tout l'enjeu en cas d'alerte est de repérer l'astéroïde suffisamment tôt pour être en mesure d'agir à temps. D'après le magazine Geo, la NASA aurait besoin d'un délai de 10 ans avant la collision pour avoir le temps de mettre en place un dispositif adapté à la situation. Avec une marge de 10 ans, la NASA envisage de dévier la trajectoire de l'astéroïde pour éviter la collision. Un test concluant a déjà été mené avec la mission DART qui a dévié l'astéroïde Bennu en 2022 en écrasant une sonde à sa surface. En revanche, pour une menace plus imminente où il serait impossible de modifier la trajectoire de l'objet à temps, il faudrait envisager de détruire l'astéroïde avec une bombe nucléaire, mais cette alternative serait très risqué pour la Terre, en raison des impacts de fragments...