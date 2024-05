Quand la Française Sophie Adenot partira-t-elle dans l'Espace ? Sa mission dans ISS confirmée

Sophie Adenot sera bientôt la 2e Française astronaute. La Bourguignonne a été choisie pour une prochaine mission à bord de l'ISS, la station spatiale internationale, comme annoncé ce 22 mai 2024 par l'agence spatiale européenne (ESA).

Première Française sélectionnée depuis 1985 dans le programme d'entraînement de l'ESA, l'agence spatiale européenne, Sophie Adenot ne va pas rester les pieds sur terre encore très longtemps ! La Française, dont la sélection avait été annoncée en fin d'année 2022, un préalable à un long entraînement au siège de l'ESA à Cologne en Allemagne, fera bien partie d'une prochaine mission spatiale à bord de la station spatiale internationale, l'ISS.

L'annonce a été faite par ESA ce 22 mai 2024. Sophie Adenot a été sélectionnée en compagnie de l'astronaute belge Raphaël Liégeois. Deux missions seront concernées. La NASA prévoit une première mission au printemps 2026, comprenant un astronaute européen de ce programme. Le deuxième astronaute sélectionné, sans que l'on sache encore l'ordre de leurs deux missions, volera à la fin de l'année 2026, sans doute à l'automne. Les deux astronautes européens étaient d'ailleurs déjà à l'entraînement sur le site de la NASA à Houston, au centre spatial Lyndon B. Johnson.

Sophie Adenot, 42 ans, marche ainsi dans les pas de Claudie Haigneré, première Française à avoir volé dans l'espace en 1985, et de Thomas Pesquet, astronaute français le plus expérimenté avec ses deux longs vols ces dernières années à bord de l'ISS. Originaire de Bourgogne, Sophie Adenot est diplômée de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-SUPAERO) de Toulouse. Elle a également obtenu un master en ingénierie des facteurs humains au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis.

Pilote émérite, elle est titulaire de licences de pilote privé, de planeur et de parachutisme. Embauchée par Airbus Helicopters après ses études, Sophie Adenot a ensuite travaillé sur la conception des cockpits avant de rejoindre l'École de l'Air et de l'Espace pour devenir pilote d'hélicoptères. En 2018, elle est devenue la première femme pilote d'essai sur hélicoptères en France, atteignant le grade de lieutenant-colonel en 2020.

En 2021, Sophie Adenot a postulé auprès de l'ESA lors de sa campagne de recrutement d'astronautes. Sélectionnée en novembre 2022 parmi plus de 22 500 candidats, elle est devenue la deuxième femme française astronaute, plus de deux décennies après Claudie Haigneré, qui fut l'une de ses sources d'inspiration. Après cette annonce, la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA, paritaire et comptant le premier parastronaute, John McFall, avait entamé son entraînement au printemps 2023 au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne.

Cette formation de 12 mois devait être suivie d'une préparation spécifique à la mission qui leur sera assignée au sein de la Station spatiale internationale (ISS). Si aucune mission lunaire n'est prévue pour cette promotion, l'exploit n'en demeure pas moins remarquable. Sophie Adenot s'apprête ainsi à représenter la France dans l'espace, 41 ans après le vol historique de Claudie Haigneré. Dans deux ans, elle rejoindra bien la station spatiale internationale, marchant également dans les pas de Thomas Pesquet, dernier Français à avoir fréqunté ISS.