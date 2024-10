Le lancement est imminent pour HERA, la mission qui peut sauver l'humanité

L'Agence spatiale européenne s'apprête à lancer la sonde HERA qui doit étudier l'astéroïde percuté par la NASA en 2022. Les résultats obtenus pourraient jouer un rôle crucial dans la protection de la Terre face à cette menace venue du ciel.

Orchestrée par l'Agence spatiale européenne (ESA), la mission HERA devrait s'envoler lundi 7 octobre à bord d'une fusée Falcon 9 de l'entreprise SpaceX. Son objectif ? Étudier l'astéroïde Dimorphos que la NASA a volontairement percuté en 2022. Sous ses airs de science-fiction, ce programme pourrait bel et bien participer un jour à sauver l'humanité.

Tout a commencé en 2022 lorsque la sonde DART de la NASA a pris son envol en direction de Dimorphos, un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Après 10 mois de voyage, la sonde avait percuté l'astéroïde comme prévu, ce qui avait eu pour conséquence de dévier sa trajectoire. Défi relevé pour l'Agence spatiale américaine qui avait ainsi réalisé une grande première et marqué une étape importante dans notre capacité à protéger la Terre face à la menace que représentent les astéroïdes. C'est à ce moment qu'intervient l'ESA et sa sonde HERA qui aura pour mission d'étudier plus en détail les conséquences de cette collision et les caractéristiques de l'astéroïde.

En septembre 2022, la sonde DART de la NASA avait percuté l'astéroïde Dimorphos, déviant légèrement sa trajectoire © ytemha34 - stock.adobe.com

Initialement, la sonde HERA aurait dû atteindre l'astéroïde en 2022 avant que DART ne le percute pour assister à la collision en temps réel. Pour cela, elle devait prendre place à bord de la fusée européenne Ariane 6 qui, après des retards successifs, n'a finalement réalisé son premier vol qu'en juillet dernier. Mais ce contretemps ne devrait pas avoir de conséquence sur les analyses que la sonde réalisera sur l'astéroïde. Cette dernière devrait notamment étudier le cratère ainsi créé à la surface de l'objet spatial. Équipée de douze instruments différents, la sonde embarque avec elle deux drones qui pourront survoler la zone à très faible altitude et même se poser à la surface de l'astéroïde pour effectuer des mesures précises.

Avec une arrivée prévue en 2026, la sonde devrait mettre environ deux ans à rejoindre sa destination. Les résultats qu'elle fournira seront d'une importance cruciale dans le futur puisqu'ils permettront de mieux comprendre la formation et la composition des astéroïdes qui peuvent potentiellement menacer la Terre. Bien qu'aujourd'hui aucun objet de ce type ne semble dangereux pour la Terre, nous ne connaissons qu'une infime portion des astéroïdes qui évoluent autour de nous. Anticiper une telle rencontre est donc un enjeu décisif pour la défense planétaire.