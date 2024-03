Oubliez le 21 mars, le printemps est déjà arrivé... et il tombera bientôt encore plus tôt

Le printemps ne débute pas toujours le 21 mars, il peut également survenir le 20 ou plus rarement le 19 ! Cette date varie donc selon les années et on vous explique pourquoi.

Après un hiver particulièrement pluvieux où le soleil s'est fait très timide, le printemps a fait son grand retour, apportant avec lui des températures douces, et la promesse de belles journées ensoleillées. Cette année encore, le printemps a pointé le bout de son nez le 20 mars et non le 21 du mois comme la plupart d'entre nous l'avons appris à l'école. En fait, la dernière fois que nous avons accueilli l'équinoxe de printemps un 21 mars, c'était en 2007 !

Depuis 2008, le printemps débute le 20 mars de chaque année mais cette situation est loin d'être immuable. L'équinoxe de printemps ne possède pas de date fixe et peut se produire le 19, le 20 ou encore le 21 mars selon les années. D'ailleurs, dans vingt ans, en 2044, nous connaîtrons un équinoxe le 19 mars pour la première fois depuis 1796. Si cette date devrait marquer les esprits, il ne s'agira pas d'un évènement isolé puisqu'on retrouvera cette date pour les équinoxes de 2048, 2052 ou encore de 2056. Et cette situation se reproduira encore souvent jusqu'à la fin du siècle, vingt fois au total entre 2044 et 2097.

En revanche, pour connaître à nouveau un printemps le 21 mars, il faudra attendre 2102 ! Bien qu'il s'agisse de la date que nous avons tous en tête pour marquer le début du printemps, il n'y aura eu que deux équinoxes un 21 mars au cours du 21e siècle. En revanche, on en dénombre 57 durant le 20e siècle. La date du début du printemps varie donc d'année en année mais également selon les siècles !

Pour comprendre la variabilité de cette date, il faut chercher l'explication du côté de la rotation de la Terre autour du Soleil. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la Terre ne met pas exactement 365 jours à boucler son tour autour du Soleil. Il lui faut un tout petit peu plus de temps que cela : 365,2422 jours pour être précis. Pour rattraper ce léger retard d'environ un quart de journée, nous avons instauré le système des années bissextiles qui interviennent tous les quatre ans, ajoutant un jour au calendrier à la fin du mois de février. Cependant, cette correction n'est pas tout à fait exacte et il en résulte un léger décalage au moment des solstices et des équinoxes qui fait légèrement varier la durée des saisons.

Cette année, l'équinoxe de printemps a donc eu lieu ce 20 mars 2024 à 04h06 et 21 secondes, d'après l'IMCCE. Marquant le début du printemps, il s'agit de l'instant précis où le soleil traverse le plan de l'équateur terrestre. Très concrètement, c'est le moment où la nuit dure aussi longtemps que le jour, d'où son nom "équinoxe" qui vient du latin "aequinoctium", construit avec les termes "aequus" (égal) et "noctis" (nuit).