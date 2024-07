Ce milliardaire va être le premier touriste à sortir dans l'espace, voici les coulisses du projet

Jared Isaacman, milliardaire américain de 40 ans, va entrer dans l'histoire spatiale le 31 juillet avec le projet Polaris Dawn, en partenariat avec Elon Musk. Ce sera la première sortie extravéhiculaire commerciale, marquant une étape majeure dans le "tourisme spatial".

Jared Isaacman. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais ce milliardaire américain va entrer dans l'histoire de la conquête spatiale le 31 juillet prochain. A l'initiative du projet Polaris avec Elon Musk, cet entrepreneur de 40 ans va réaliser la première sortie extravéhiculaire (EVA) commerciale. Cela s'appelle plus précisément Polaris Dawn et on appelle ça du " tourisme spatial ". Comme son nom l'indique, il s'agit d'envoyer dans l'espace des "touristes", ou plutôt des passagers qui ne sont pas astronautes professionnels, et la particularité de cette mission, c'est que Isaacman sera le premier "touriste" à sortir dans l'espace !

Tout a commencé il y a trois ans avec la complicité de SpaceX. Grâce à une fusée Falcon 9, Isaacman souhaite " aire le premier pas vers un monde où tout un chacun peut voyager dans les étoiles". C'est lui qui finance tout, et cette première mission s'appelle Inspiration4. Le 16 septembre 2021, le milliardaire et trois autres passagers privés, soit deux femmes et deux hommes, prennent place dans le vaisseau Crew Dragon, direction l'espace à 585 kilomètres au-dessus de nos têtes. A l'époque, c'est le premier vol de " tourisme spatial " mais aussi le premier vol habité depuis 2009 qui ne s'envole pas vers la station spatiale internationale (ISS).

Le 18 septembre, la capsule revient sur Terre, et c'est un succès total ! D'autant que l'objectif de la mission est aussi philanthropique puisque Isaacman organise une levée de fonds pour une fondation spécialisée dans les maladies infantiles, et il récolte environ 200 millions de dollars ! Mais Isaacman a déjà d'autres ambitions, et il veut devenir le premier "touriste" à sortir dans l'espace.

Polaris Dawn vise à tester des technologies pour les futures missions lunaires et martiennes, collecter des données sur les radiations, et mener des recherches scientifiques. © Polaris Program

Grâce aux combinaisons spatiales de nouvelle génération de SpaceX, le milliardaire va sortir de la capsule début août, et ce n'est pas uniquement pour se faire un petit plaisir personnel ! Cette sortie dans l'espace sera d'abord un test crucial pour les technologies qui seront utilisées dans les futures missions lunaires et martiennes. Ensuite, la mission vise à atteindre l'orbite terrestre la plus haute jamais atteinte par un vaisseau spatial habité depuis les missions Apollo. En atteignant cette altitude, Polaris Dawn collectera des données précieuses sur les radiations et les effets de l'environnement spatial sur le corps humain, contribuant ainsi à la sécurité des futures explorations spatiales de longue durée.

Enfin, comme avec Inspiration4, Polaris Dawn met l'accent sur la recherche scientifique. L'équipage, composé de Jared Isaacman donc, mais aussi Scott Poteet, Sarah Gillis, et Anna Menon, effectuera diverses expériences en biologie, médecine et technologie. Ces recherches visent à améliorer notre compréhension de la santé humaine dans l'espace et à développer des technologies qui faciliteront les voyages spatiaux prolongés.