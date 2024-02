Année bissextile : l'explication scientifique derrière cette curiosité du calendrier

2024 est une année bissextile, comme tous les 4 ans (ou presque), ce qui signifie que ce mois de février compte 29 jours au lieu de 28. On vous explique ce drôle de rituel lié au mouvement de rotation de la Terre autour du Soleil.

Cette année 2024 sera un peu plus longue que les trois précédentes. En effet, il s'agit d'une année bissextile, c'est-à-dire qu'elle compte un jour de plus que les autres : le 29 février, qui revient seulement tous les 4 ans. Bien que l'on soit habitué à cette modification du calendrier, connaissez-vous l'origine scientifique des années bissextiles et leur utilité ?

Les années bissextiles permettent de corriger un léger décalage entre notre calendrier et la réalité astronomique. On a l'habitude de dire que la Terre met un an, soit 365 jours, à faire le tour du Soleil. Mais cela n'est pas tout à fait exact. En réalité, notre planète a besoin d'un tout petit peu plus de temps que cela pour revenir à son point de départ : environ 365 jours et un quart de journée. Pour résoudre ce problème, et comme il semble compliqué d'allonger chaque année d'un quart de jour, il a été décidé sous Jules César en 46 av. J.-C. qu'une journée serait ajoutée tous les quatre ans à la date du 29 février. C'est ainsi que les années bissextiles sont apparues pour compenser cet écart entre notre calendrier et le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Bien que cette correction puisse sembler fantaisiste, sans années bissextiles les choses seraient très différentes…

Cet écart peut paraître insignifiant à l'échelle de quelques années, mais sur le long terme il engendre un décalage considérable entre notre calendrier et les saisons. "Sans les années bissextiles, après quelques centaines d'années, nous aurions l'été en novembre", explique ainsi Younas Khan, professeur de Physique à l'Université d'Alabama à Birmingham. Cette correction est donc nécessaire pour conserver l'organisation des récoltes ainsi que les fêtes intimement liées aux saisons comme Noël ou Pâques.

2020, 2024, 2028, 2032… on peut penser que les années bissextiles sont faciles à prévoir puisqu'elles ont lieu tous les 4 ans. Suivant cette logique, il suffit de regarder si l'année est divisible par 4 pour savoir si elle est bissextile ! En fait, ce n'est pas si simple… La Terre met 365,2422 jours à faire le tour du Soleil. Ainsi, en ajoutant une journée tous les 4 ans, on compense un peu trop ce décalage ! Afin d'affiner plus précisément cette correction, une règle de calcul a été ajoutée pour réduire légèrement la fréquence des années bissextiles. On vous livre une astuce simple pour savoir à coup sûr si une année est bissextile ou non :

L'année doit être divisible par 4

Pour les années dites "séculaires", qui se finissent par 00 (comme 1900, 2000 ou encore 2100), l'année doit être divisible par 4 et par 400.

Vous découvrez donc que 1900 n'est pas une année bissextile (car non divisible par 400) alors que 2000 l'est. 2100 n'est pas non plus une année bissextile, tout comme 2200 et 2300 (qui ne sont pas non plus divisibles par 400).