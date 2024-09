Jared Isaacman : sa première sortie historique dans l'espace, la vidéo

Jared Isaacman est devenu ce jeudi 12 septembre 2024 le premier astronaute non-professionnel à effectuer une première sortie privée dans l'espace dans le cadre de la mission commerciale Polaris Dawn.

C'est une première pour un astronaute non-professionnel : jusqu'à présent, seuls des astronautes professionnels ayant suivi des années d'entraînement avaient effectué des sorties dans l'espace. Ce jeudi 12 septembre vers 10h52 GMT, un milliardaire américain a réalisé la première sortie spatiale privée de l'Histoire, en s'extrayant d'un vaisseau dans le cadre de la mission Polaris Dawn, entièrement privée qu'il a lui-même financée.

Jared Isaacman, 41 ans, a ainsi pu contempler la Terre en scaphandre, au-dessus de l'Australie, durant une douzaine de minutes, alors que le vaisseau, un Crew Dragon de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, plongeait dans la nuit : ""De retour à la maison, nous avons tous beaucoup de travail à faire, mais d'ici, la Terre ressemble à un monde parfait", a-t-il déclaré après sa sortie.

Une nouvelle étape est franchie. L'administrateur de la Nasa a félicité sur son compte X le projet Polaris Dawn et SpaceX, expliquant que "le succès d'aujourd'hui représente un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale et l'objectif à long terme de la Nasa de construire une économie spatiale américaine dynamique". L'espace, autrefois domaine exclusif des agences gouvernementales, s'ouvre désormais aux entreprises privées et aux non-astronautes, du moins à ceux qui peuvent financer une coûteuse sortie dans le cosmos ! Cet entrepreneur américain a fait fortune avec une entreprise de technologie financière valorisée à plusieurs milliards de dollars. Passionné d'aviation, il a également créé Draken International, fournissant des services d'entraînement au combat aérien pour l'armée américaine avant de financer la première mission orbitale de "touristes" en 2021.

Polaris Dawn était initialement prévue pour juillet 2024 mais la mission a été reportée à septembre par Space X pour prioriser le lancement de Crew-9 vers l'ISS, la station spatiale internationale. La mission Polaris Dawn a ainsi atteint l'orbite terrestre la plus haute depuis les missions Apollo et est devenue la première sortie extravéhiculaire commerciale de l'histoire. Cette sortie, qui a duré deux heures, a donc été effectuée par Isaacman et Sarah Gillis, une ingénieure de SpaceX. À une altitude de 738 kilomètres, ils ont utilisé des combinaisons spatiales de nouvelle génération développées par SpaceX. Pour des raisons de sécurité, ils étaient attachés à la capsule par des câbles de 3,6 mètres.

L'équipage, composé d'Isaacman, Sarah Gillis, Scott Poteet, lieutenant-colonel retraité de l'armée de l'air américaine et Anna Menon, ingénieure chez SpaceX, va effectuer diverses expériences scientifiques. Ces recherches visent à améliorer notre compréhension de la santé humaine dans l'espace et à développer des technologies pour les voyages spatiaux prolongés. En atteignant une altitude exceptionnelle, l'équipage collectera des données précieuses sur les radiations et les effets de l'environnement spatial sur le corps humain, cruciales pour la planification de futures missions lunaires et martiennes. Malgré son caractère commercial, Polaris Dawn n'est pas qu'une simple promenade spatiale pour milliardaires. Elle représente une étape cruciale dans le développement des technologies qui permettront d'ouvrir l'espace à un public plus large.