Des aurores boréales annoncées, quand pourrez-vous les voir ?

AURORE BOREALE. Si vous avez raté les aurores boréales du mois de mai, tout n'est pas perdu. Les conditions sont idéales, et le ciel pourrait vous offrir un joli spectacle cette semaine.

Voir des aurores boréales, c'est le rêve de nombreuses personnes. Alors que ce phénomène est fréquent en Laponie ou dans les pays scandinaves, il est plutôt rare en France. Alors quand le ciel a dévoilé ses merveilleuses couleurs les nuits du 10 au 12 mai dernier, vous avez été nombreux à regarder le ciel et à sortir vos appareils photos. Si vous les avez manquées, bonne nouvelle, elles pourraient faire leur retour cette semaine dans le ciel.

Pour pouvoir observer des aurores boréales, plusieurs conditions doivent être réunies :

Une activité solaire élevée augmente les chances d'observer des aurores. Cette activité est souvent mesurée par l'indice KP, qui varie de 0 à 9. Plus l'indice est élevé, plus l'activité est intense. Vous pouvez suivre cet indice sur le site internet SpaceWeatherLive. Ces dernier jour, l'activité solaire était élevée, d'où la probabilité de voir des aurores boréales.

Un ciel dégagé est essentiel. Les nuages peuvent facilement masquer les aurores.

Limiter les sources de pollution lumineuse.

L'activité solaire dans le ciel du week-end dernier pourrait vous offrir un beau spectacle dans les heures ou jours à venir. Comme l'astrophysicien Éric Lagadec sur X, une tache solaire nommée AR3766 a généré plusieurs éruptions solaires qui font face à la Terre.. Ce phénomène pourrait avoir comme conséquence l'apparition d'aurores boréales.

Quand pourra-t-on en observer dans le ciel français ? Franceinfo a posé la question à Olivier Katz, prévisionniste en météorologie de l'espace au Centre opérationnel de météorologie de l'espace des Alpes, et membre fondateur de l'association AurorAlpes. Si le phénomène est imprévisible, "il y a des chances d'avoir des aurores boréales plus intenses que la normale cette semaine, mardi, mercredi et jeudi" confie-t-il à nos confères. Toutefois, si aurores boréales il y a, elles ne seront pas de la même intensité qu'en mai dernier. "Si jamais on voit quelque chose, cela pourra correspondre à une tâche grisâtre lumineuse, visible à l'œil nu, au niveau de l'horizon, au nord. En photo, avec 4 à 7 secondes de pause, on pourra voir apparaître des piliers rougeâtres" explique-t-il.

COMEA, le Centre Opérationnel de Météorologie de l'Espace des Alpes a également indiqué sur son compte X que "les conditions géomagnétiques sont actives" et que "des éruptions solaires font face à la Terre". Il s'interroge lui aussi sur la possibilité d'observer des aurores boréales.

Alors si vous en avez envie, levez les yeux au ciel ces prochaines nuits, seulement si le ciel est dégagé. Des applications et sites Web dédiés à la prévision des aurores, comme AuroraWatch UK ou Aurora Service, fournissent des informations précises sur la couverture nuageuse et l'indice KP attendu.