Dormir dans le Sacré-Cœur pour seulement 15 € : c'est possible, mais à une condition surprenante

C'est le secret le mieux gardé du Sacré-Cœur : il est possible d'y dormir pour le prix d'un cocktail, mais vous n'imaginerez jamais à quelle condition.

Le secret de la Butte Montmartre est enfin révélé ! Chaque nuit, la basilique du Sacré-Cœur qui domine la Ville Lumière ouvre ses portes pour une somme dérisoire. Mais attention, ce bon plan n'est pas un hôtel comme les autres : il cache une règle du jeu unique que peu de touristes sont prêts à accepter.

Dans ce monument le plus mythique des hauteurs de Paris, l'institution maintient une tradition d'accueil méconnue du grand public : depuis le 1er août 1885, les sœurs louent des lits au sein même du Sacré-Cœur via leur hôtellerie, à des tarifs imbattables : 15 € le lit en dortoir, 35 € en chambre partagée et 40 € en chambre individuelle. Cerise sur le gâteau : le petit-déjeuner est même offert ! Alors que se loger dans la capitale relève du parcours du combattant, qui aurait imaginé que la nuit la moins chère de Paris se cache dans l'un de ses monuments les plus emblématiques ? Mais pour franchir le seuil après 23 heures, il y a un "mais".

Il est possible de dormir dans la Basilique du Sacré-Cœur, au sommet de la butte Montmartre à Paris. © Florent - stock.adobe.com

La condition est radicale : vous devez participer au "relais de prière", la mission du Sacré-Cœur étant d'assurer une adoration continue, 24h/24, sans aucune interruption depuis près de 140 ans (à l'exception du Vendredi saint). En échange de votre lit, vous vous engagez à consacrer une heure de votre nuit, entre 23 heures et 6 heures du matin, à la prière ou au recueillement silencieux devant le Saint Sacrement. A votre arrivée, vous choisissez votre créneau. C'est le prix à payer pour vivre une expérience quasi mystique, dans la nef vide de la basilique.

Côté logistique, l'accueil ne s'improvise pas. Si l'hôtellerie est ouverte en journée, les check-ins pour les "nuits d'adoration" se font sur des créneaux précis en soirée. Un couloir relie directement la zone de couchage à la basilique pour faciliter votre trajet nocturne. Si vous souhaitez tester la cuisine locale, le dîner est proposé à 15 euros par personne (10 euros pour les enfants), à condition de réserver 10 jours à l'avance. On peut y séjourner jusqu'à 5 nuits consécutives, de quoi s'imprégner totalement de l'énergie du lieu.

Que l'on soit croyant ou simplement en quête de spiritualité et de calme absolu, dormir au Sacré-Cœur reste l'expérience la plus insolite de Paris, réservée à ceux qui cherchent autre chose qu'une simple chambre de passage. Vous n'aurez pas de panorama imprenable sur la tour Eiffel ni de room-service, mais une atmosphère hors du temps complètement folle.