"On ne s'attend pas à voir ça au bord de l'eau" : ce château coche toutes les cases pour devenir le monument préféré des Français

Surgi des marais face à l'océan, ce colosse de pierre mystérieux a tous les arguments pour devenir le "Monument préféré des Français" sur France 3.

L’émission phare de France 3 "Le Monument Préféré des Français" animée par Stéphane Bern, va bientôt dévoiler ses 14 finalistes régionaux. Parmi les candidats, un mastodonte d'histoire a tout pour écraser la concurrence et succéder au château de Chantilly, grand vainqueur de l'an passé. Il faut dire que le voyage vaut le détour.

C'est un colosse de pierre qui semble surgir de nulle part, planté entre prairies et anciens marais salants. A deux pas de l'océan Atlantique, le contraste est saisissant et coupe le souffle des promeneurs : "on ne s'attend pas à voir ça au bord de l'eau". Ce décor presque irréel, surgi des marais, abrite une forteresse médiévale ultra-préservée. Comme le souligne France.tv, "le domaine offre l’image et la splendeur d’un château résidentiel du Moyen Âge avec courtine, chemin de ronde, pont-levis, meurtrières et mâchicoulis".

Ce spot magique, c’est le Domaine de Suscinio, situé à Sarzeau sur la presqu'île de Rhuys dans le Morbihan. D'abord simple prieuré au XIIIe siècle, le site devient rapidement la résidence favorite des ducs de Bretagne. Laissé en ruines après des siècles d'histoire, classé Monument historique par Prosper Mérimée dès 1840, il renaît de ses cendres grâce à un chantier de restauration colossal de plus de 50 ans mené par le Département du Morbihan. Aujourd'hui, il domine fièrement son anse face à l'Atlantique.

Pour représenter la Bretagne face à son concurrent (la Manufacture royale des tabacs de Morlaix) et succéder au voilier Pen Duick d'Éric Tabarly (finaliste de la région Bretagne arrivé 4e l'an dernier), Suscinio a de sérieux arguments : une immersion totale en 1485 pour revivre les coulisses du mariage d’Anne de Bretagne, un "logis merveilleux" qui met en scène les mythes bretons et les légendes arthuriennes, et un trésor unique de 300 mètres carrés de pavements médiévaux. Le site a tout pour plaire au grand public même si les votes s'annoncent serrés face aux autres concurrents nationaux, comme une piscine art déco dans le Pas-de-Calais ou l'Arc de Triomphe à Paris.

Mais le domaine de Suscinio, c'est aussi un paradis vert unique en France. Au pied de la forteresse, d'anciens marais salants abritent une réserve ornithologique préservée où des colonies d'oiseaux ont élu domicile à l'année. Des couples de sternes, des avocettes et des jeunes hérons se baladent sans crainte au milieu des îlots. Le domaine se visite toute l’année et propose un combo parfait entre culture et divertissement : promenades en barque sur les douves, ateliers ludiques, démonstrations historiques et, pour les nuits d'été, un spectacle son et lumière.

C'est d'ailleurs le moment idéal pour se rendre sur place. Facile d'accès, le site se rejoint en moins de 30 minutes depuis Vannes, en empruntant la départementale 780 qui traverse la presqu'île de Rhuys jusqu'à Sarzeau. Le moment parfait pour se perdre entre tours et douves, et vérifier par soi-même si les esprits des chevaliers de la Table Ronde y rôdent encore au coucher du soleil !