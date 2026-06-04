En 1940, un garçon pénètre par hasard dans une grotte et découvre la plus grande merveille de France

En pleine Occupation, un ado et son chien découvrent par hasard une merveille aujourd'hui interdite au public.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une simple balade dans les bois a basculé et abouti à la découverte d'un trésor français. Tout commence par la promenade d'un adolescent. Il suit une piste improbable, s'engouffre sous terre et tombe nez à nez avec un trésor caché depuis des millénaires. Ce que ce gamin et ses copains viennent de trouver va fasciner la planète entière. Retour sur une découverte et un site touristique unique que vous ne pourrez malheureusement jamais réellement visiter...

Tout commence le 12 septembre 1940, sur la colline boisée dominant le village de Montignac, en Dordogne. Au départ de l'aventure, il y a "Robot", le chien de cet adolescent, Marcel Ravidat, tombé en arrêt devant un trou profond. Intrigué, le jeune homme revient explorer cette mystérieuse cavité 4 jours plus tard, épaulé par trois autres adolescents croisés en chemin.

La bande de garçons qui se retrouve soudainement projetée dans la légende se compose de Marcel Ravidat (17 ans), Jacques Marsal (15 ans), Georges Agniel (16 ans) et Simon Coencas, âgé de 13 ans à l'époque. "Avec ma petite bande, nous cherchions le souterrain du vieux château voisin. Nous espérions trouver un trésor. Nous en avons trouvé un mais pas celui que l'on croyait", confiait ce dernier à nos confrères de Ouest France en 2016. Munis d'une corde et d'une lampe de fortune, ils élargissent le trou, s'enfoncent 8 mètres sous terre et découvrent la scène la plus incroyable : une silhouette humaine face à un bison !

La Grotte de Lascaux IV © Gerald Villena - stock.adobe.com

Ce chef-d'œuvre absolu, c'est la grotte de Lascaux, surnommée la "Chapelle sixtine de la Préhistoire" et classée à l'Unesco. Bien plus qu'une fresque, ces quatre garçons ont découvert un réseau de 235 mètres de galeries décorées où le ministère de la Culture recense environ 680 peintures et 1 500 gravures. Des chevaux, cerfs et taureaux de plus de 2 mètres de haut s'y côtoient, peints dans l'obscurité il y a environ 18 000 ans...

Nommés guides officiels à l'ouverture du site au public en 1948, Marcel Ravidat et Jacques Marsal constatent vite que le tourisme de masse détruit la merveille. En 1960, la grotte accueille jusqu'à 1 800 visiteurs par jour. La chaleur humaine, l'humidité et le CO2 expiré s'accumulent comme sur les vitres d'un train bondé. En 1958, les deux complices donnent l'alerte : des algues vertes rongent les parois. Face au désastre, l'Etat ferme définitivement la grotte au public en 1963. Jacques Marsal devient alors le surveillant du site.

Depuis, les scientifiques mènent une guerre totale pour sauver les parois. Après une terrible attaque de champignons en 2001, le site est placé sous ultra-surveillance. Climat, humidité, CO2 : tout est mesuré en continu pour préserver l'écosystème. Même les voitures sont désormais bannies de la colline.

Pour admirer ce trésor sans le détruire, la solution est venue des répliques technologiques. Près de 250 000 personnes visitent chaque année Lascaux II, et depuis décembre 2016, le site XXL Lascaux IV propose une reproduction quasi intégrale de la grotte alliée au virtuel.