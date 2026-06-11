Ni en Méditerranée ni aux Antilles, la meilleure plage de France se cache dans ce coin précis

Ni sable chaud ni palmiers : la meilleure plage de France selon les avis Google est sauvage.

Lorsque l'on rêve de vacances les pieds dans l'eau, les plages ensoleillées de la Côte d’Azur ou les cartes postales des Caraïbes nous viennent immédiatement à l'esprit. Pourtant, si elles sont ultra-fréquentées chaque été, elles ne sont pas forcément les plus appréciées des vacanciers. Le palmarès annuel des plages françaises les plus appréciées mené par le comparateur de locations de vacances Holidu, basé sur l'analyse de milliers d'avis Google Maps en 2026, vient une nouvelle fois briser les idées reçues. Pour dénicher la plage la plus plébiscitée de l'Hexagone, il faut oublier le Sud et changer radicalement de cap.

Imaginez une immense étendue de sable fin, totalement sauvage et bordée de dunes, sans le moindre transat payant ni de bar de plage bruyant. Ici, pas de pastis sous les palmiers ni d'eau à 30 degrés. On y vient pour marcher, surfer et profiter d'un espace préservé où l'on est certain de ne pas être serré comme des sardines. Cette plage, balayée par les vents et baignée d'une lumière qui change au fil des heures, décroche la note presque parfaite de 4,8 sur 5.

Plage des Blancs Sablons dans le Finistère en Bretagne. © aterrom - stock.adobe.com

Ce joyau, c'est la plage des Blancs Sablons, située au Conquet, tout au bout du Finistère. Pour la deuxième année consécutive, cette pépite de Bretagne s’impose officiellement comme la référence nationale numéro un. Elle devance toutes les destinations tropicales et méditerranéennes grâce à ses excellents retours d'expérience. Le littoral breton réalise d'ailleurs un triplé historique sur le podium : la plage de Pen Hat à Camaret-sur-Mer s'empare de la deuxième place, suivie de près par les Grands Sables sur l'île de Groix.

Juste derrière ce trio de tête 100 % breton, la Normandie crée la surprise et bouscule le haut du tableau. Boostée par une explosion d'avis en un an (+ 2 007 avis), la célèbre plage d'Étretat s'empare de la 4e position nationale avec 8 031 avis et une note de 4,7 sur 5. Un exploit pour cette plage de galets gris encadré par ses falaises mythiques, qui prouve que le tourisme balnéaire fonctionne désormais bien au-delà des clichés du sable chaud et du soleil garanti.

Cette percée normande est si fulgurante qu’elle éjecte les cocotiers du top 4 d'un fil. La mythique plage de Grande Anse en Guadeloupe recule ainsi à la 5e place du classement général. Le match s'est joué d'un rien : seulement 15 petits avis d'écart séparent les galets d'Étretat du sable doré des Antilles. Malgré tout, la Normandie confirme son immense popularité auprès des voyageurs en plaçant trois plages dans le top 15 de l'année, notamment grâce aux plages chargées d'histoire d'Omaha Beach et d'Utah Beach.

Ce palmarès 2026 confirme une tendance de fond qui s'installe d'année en année : les Français privilégient désormais l'authenticité, le grand air et les grands espaces à la saturation du littoral méditerranéen. Pour vos prochaines vacances en France, laissez tomber les clichés et mettez le cap sur la Bretagne ou la Normandie.