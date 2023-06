Mont-Saint-Michel : "Le Mont-Saint-Michel est un site touristique emblématique en France, mais il est souvent bondé de touristes, en particulier pendant les mois d'été. Certains visiteurs se plaignent du manque d'authenticité et de l'atmosphère touristique commerciale de la région". ChatGPT n'a pas tort, le Mont-Saint-Michel est le deuxième monument national le plus fréquenté de France, avec 3 millions de visiteurs par an (tout comme Disneyland Paris est la première destination touristique européenne, accueillant près de 375 millions de visiteurs). Mais vous pourrez passer votre séjour à admirer les merveilles du site historique sans la foule entre les mois de septembre et février, sa période creuse.

Les Champs-Élysées à Paris : "Bien que les Champs-Élysées soient une avenue emblématique et célèbre à Paris, certains visiteurs se plaignent de la foule constante de touristes, des prix élevés et de l'atmosphère commerciale".



Sur ce point, on est plutôt d'accord. La célèbre avenue est certes la "plus belle avenue du monde' d'un point de vue historique mais est aussi devenue un centre commercial à ciel ouvert. Cet avis tranché de ChatGPT met en lumière la chute de popularité de cette avenue aujourd'hui fréquentée par un trop grand nombre de voitures et de touristes au quotidien, et dont les tarifs élevés des restaurants et des très nombreuses boutiques rebutent plus d'un Parisien...