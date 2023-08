Cette hôtesse de l'air conseille de ne jamais utiliser le papier toilette en avion, voici pourquoi

Une hôtesse de l'air américaine, Brenda Orelus, a révélé pourquoi vous ne devriez jamais utiliser le papier toilette dans un avion. Et la raison est peu ragoûtante !

Brenda Orelus, une hôtesse de l'air qui travaille pour une compagnie aérienne à Miami depuis 9 ans, a révélé sur sa chaîne TikTok @flightbae.b. un secret d'initié. Elle recommande vivement de ne pas toucher au papier hygiénique dans les toilettes des avions, mais plutôt de se servir du papier de soie qui est "généralement" situé "plus haut" et qui est beaucoup plus propre, ou d'utiliser ses propres mouchoirs en papier. Autre solution : demander un rouleau neuf au personnel de cabine. Mais pourquoi tout ça ?

En cause : les turbulences et les jeunes garçons à bord de l'avion...

"Lorsque l'avion bouge beaucoup ou s'il y a des turbulences, par exemple, il arrive fréquemment que les garçons, surtout les plus jeunes, perdent le contrôle de la direction de leur urine. Et bien souvent, ils salissent le papier toilette sans même s'en rendre compte. Si vous voulez éviter de vous essuyer avec du papier souillé, je vous recommande donc d'utiliser des mouchoirs en papier. Ils seront bien plus propres et plus hygiéniques que le papier toilette", explique l'hôtesse de l'air dans sa vidéo, visionnable ci-dessous :

Certes, se rendre aux toilettes dans un avion lorsqu'il y a des fortes turbulences n'est pas autorisé, mais des secousses peuvent se produire à tout moment. De plus, en cas d'urgence, les membres du personnel peuvent toujours autoriser un passager à se rendre aux toilettes.