Comment repérer une caméra espion cachée dans votre location de vacances ?

Sur Airbnb ou d'autres plateformes de location, certains hôtes dépassent les bornes en espionnant leurs locataires à l'aide de caméras cachées. On vous explique comment les repérer.

Des témoignages à propos de propriétaires filmant des locataires à leur insu commencent à fleurir sur le net depuis que les caméras espions mises en vente sur le marché sont de plus en plus minuscules et peuvent prendre la forme d'objets du quotidien... Récemment, deux jeunes femmes ont découvert qu'elles avaient été filmées sous la douche de leur Airbnb par un radio-réveil positionné face à la douche, sur des rouleaux de papier toilette. Pour éviter de vivre un tel cauchemar, nous vous livrons nos astuces pour détecter la présence de caméras cachées dans votre location de vacances.

Vérifiez ces appareils principalement sur les meubles à proximité du lit dans la chambre, au niveau des interrupteurs sur les murs, et dans la salle de bain, sous le lavabo ou au-dessus de la douche :

La méthode simple et efficace de la lampe torche

Plongé dans l'obscurité, munissez-vous d'une lampe torche ou allumez la lampe torche de votre téléphone et passez en revue la chambre et la salle de bains (ou toute autre pièce qui vous intéresse). Si caméra il y a, son objectif sera très réfléchissant et devrait "briller davantage qu'un simple verre sous la lumière d'une lampe torche. Si vous remarquez un reflet étincelant émanant d'un objet qui ne devrait pas normalement en projeter un, examinez-le de plus près", explique Le Journal du Geek.

Scanner le réseau WiFi à l'aide de votre smartphone

La majorité des caméras de surveillance sont connectées au WiFi. En vous rendant dans les réglages de connexion de votre smartphone, passez en revue un éventuel appareil suspect au nom évocateur. Si la caméra n'est pas identifiable via le réseau WiFi, les applications Network Scanner, Fing ou iNet vous permettront de scanner tous les appareils connectés au réseau WiFi. "En cas de doute, désactivez complètement la box internet de l'hôte, ce qui aura pour effet de désactiver les caméras potentielles dans le logement", précise encore Le Journal du Geek.

Que faire si je trouve une caméra espion dans ma location ?

Vérifiez tout d'abord que la présence de caméras, actives ou non, n'a pas été mentionnée dans le règlement intérieur de la location. Si ce type d'incident rare se produit, contactez immédiatement le service client de la plateforme de votre location afin que le propriétaire en soit banni et que vous obteniez un remboursement. Avertissez la police et rédigez une déclaration pour "atteinte à la vie privée" car il s'agit là d'une pratique perverse et criminelle.