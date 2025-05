Le village d'Astérix se cache bien à cet endroit en Bretagne, selon les experts

Derrière la fiction, le légendaire village des irréductibles Gaulois est bien tiré d'un emplacement réel.

Astérix et Obélix refont surface actuellement à travers une mini-série diffusée sur Netflix, Le Combat des chefs, une création d'Alain Chabat. Dès le premier épisode, on se retrouve embarqué dans "ce village d'irréductibles Gaulois" qui "résiste encore et toujours à l'envahisseur"... Mais au fait, où se situe le village d'Astérix, Abraracourcix, Panoramix et tous les autres ?

Si René Goscinny et Albert Uderzo, les auteurs de la célèbre série de bande dessinée, se sont toujours refusés de nommer le village, plusieurs indices distillés ça et là au travers des 40 aventures gauloises ont permis aux experts de soulever le mystère.

Aviez-vous déjà remarqué que sur la page de garde de chaque album d'Astérix figure une carte de la Gaule avec une loupe braquée au nord-ouest ? Comme il est souvent rappelé dans la saga culte, le village se situe en "Armorique" en l'an 50 avant J.-C.. C'est le nom utilisé durant l'Antiquité classique pour désigner "le pays qui fait face à la mer" : une zone géographique de la Gaule qui engloberait aujourd'hui la Basse-Normandie au nord, toute la Bretagne et la Vendée au sud.

La carte de la Gaule figure en page de garde de chaque album d'Astérix. Ici dans le 40e album : L'Iris Blanc. © Hachette Livre / Goscinny - Uderzo

Mais alors où exactement ? Si l'on observe précisément l'emplacement de la loupe, il correspond de nos jours au département des Côtes-d'Armor (22) en Bretagne. Ce choix a été confirmé par les dessinateurs eux-mêmes selon l'enseignant-chercheur et spécialiste de la bande-dessinée Nicolas Rouvière, qui s'est confié à nos confrères du Télégramme. Si le scénariste René Goscinny a proposé que le village se trouve en bord de mer pour faciliter les déplacements de nos héros, c'est Albert Uderzo, le dessinateur, qui a situé le légendaire village sur la première planche d'Astérix le 29 octobre 1959.

Et il semblerait bien que toutes les routes mènent à la baie d'Erquy. Il suffit d'une part de s'intéresser à la vie d'Uderzo : le dessinateur avait reconnu à l'AFP s'être inspiré du littoral des Côtes-d'Armor où il avait trouvé refuge à 16 ans, sous l'Occupation. "J'ai rencontré ici des résistants bretons. Leur tempérament irréductible m'a inspiré le caractère de mes héros", confiait-il à Anne Porquet dans un hors-série de Bretagne Magazine en 2001.

D'autre part, il suffit de regarder plus attentivement la carte : aviez-vous déjà remarqué les trois rochers sur la mer, dessinés à l'intérieur de la loupe ? En 2024, le président du festival Erquy en Bulles Olivier Chouquet a fait cette révélation à France 3 : dans les années 80, dans l'intimité d'une discussion en hélicoptère survolant la pointe des Trois Pierres du cap d'Erquy, le maire du village breton aurait demandé à Uderzo : "Alors, c'est bien les trois rochers du village d'Astérix ?", ce à quoi le dessinateur répondu : "Bien entendu ! Mais je ne peux pas vous le signer, j'aurais trop peur que la ville me demande des royalties !".

Une révélation qui n'a fait que confirmer tous les autre indices de taille qui ne faisaient que s'accumuler. Le phare d'Erquy apparaît dans l'album Le Domaine des Dieux et saviez-vous qu'Erquy est localisé près d'un lieu dénommé "Le camp de César", une cité gallo-romaine qui fait l'objet de fouilles archéologiques régulières ? Albert Uderzo s'est donc visiblement bien inspiré de ce joli coin de Bretagne pour placer le petit village des irréductibles gaulois !