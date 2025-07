C'est le refuge de Pierre Niney chaque été, une île où le temps semble s'arrêter

Pierre Niney est attaché à cette vie simple sur l'île, qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance.

On l'a vu incarner Yves Saint-Laurent puis le Comte de Monte-Cristo, dont la performance à l'écran a été largement acclamée par le public et les critiques. On ne présente plus Pierre Niney, cet acteur prolifique qui a reçu en 2015 le César du meilleur acteur, devenant le plus jeune comédien à obtenir ce prix. Quand il n'est pas en tournage, la star du grand écran partage sa vie entre une demeure du XVe siècle à Rambouillet en région parisienne, avec ferme attenante abritant deux ânes miniatures, des lapins et de poules, et cette île magnifique dont tout le monde tombe amoureux.

Je suis toujours allé sur cette île, même dans le ventre de ma mère, avait confié Pierre Niney au magazine Vogue. Alors qu'il y passait le plus clair de son temps avec ses parents qui y possédaient une maison, l'acteur s'y rend aujourd'hui régulièrement avec sa compagne l'actrice Natasha Andrews et ses deux filles Lola et Billie.

Cette île a la particularité d'être totalement coupée du continent, à 17 km au large des côtes vendéennes. Pas de pont pour la rejoindre en voiture ou à pieds : seul les bateaux peuvent le faire, ou les avions privés... Bienvenue sur l'île d'Yeu, la plus éloignée des îles de la côte atlantique française, loin des paparazzi, des mondanités et des chichis !

Le port de la meule sur l'île d'Yeu. © Olivier - stock.adobe.com

Cette île attire Pierre Niney non seulement pour ses paysages magnifiques qui rappellent parfois la Bretagne avec ses falaises et ses criques, mais aussi parce qu'elle lui offre un refuge loin de l'agitation médiatique. Ses habitants, les Islais, ont l'habitude de côtoyer les stars et de les traiter comme des voisins ordinaires.

Dans cette île du golfe de Gascogne, on respire enfin, le rythme est ralenti et la vie est simple. Les célébrités y font leur course sans être importunés, se promènent dans ce havre de paix à pieds ou à vélo. L'île d'une superficie de 23 km² a l'avantage d'être parsemée de nombreux sentiers de randonnée à travers son bocage typique mais aussi du GR80 qui en fait le tour et permet de découvrir une partie de la côte plus douce, avec de grandes plages de sable fin et des dunes.

La chapelle de la Meule sur l'île d'Yeu. © kevin_guillois - stock.adobe.com

Amoureuse de la nature et australienne de naissance, la compagne de Pierre Niney n'a jamais été aussi heureuse que sur cette île. Dans ce décor d'exception, elle y exerce son autre passion, le yoga ashtanga, en tant que professeure certifiée et diplômée en nutrition intégrative pour des retraites holistiques baptisées "Nouveau Départ en Quatre Saisons" en collaboration avec les Domaines de Fontenille.

L'Île d'Yeu est un repaire d'autres VIP qui cherchent la discrétion et l'anonymat. Pourquoi ? Parce que "la population leur fiche la paix", avait précisé l'historien de l'île d'Yeu Jean-François Henry, à nos confrères de Ouest France.

D'autres célébrités, qui se plaisent à redevenir des gens ordinaires, y ont posé leurs valises. Parmi eux, on compte Matthieu Chedid, Kad Merad, Gad Elmaleh, Thomas Dutronc, Alain Duhamel, Pierre Richard et même le roi Philippe de Belgique, grand fan de l'île d'Yeu "où il pose son chevalet tous les étés", selon le quotidien régional.