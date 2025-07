C'est la surprise de l'été : les voyageurs s'arrachent les billets pour se rendre dans cette ville

Cette ville française a la cote cet été. Elle ne fait pourtant pas partie des incontournables.

Les gares françaises sont plus animées que jamais avec les incessants va-et-vient des vacanciers qui se précipitent dans les trains à destination de leur futur havre de paix. La SNCF a dressé début juillet le bilan des billets les plus réservés pour les voyages en train cet été et étonnamment, cette destination se range aux côtés de destinations les plus plébiscitées comme Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes.

On le sait bien, la Bretagne est une région très prisée des Français pour leurs vacances l'été. Les températures sont généralement plus clémentes que dans la fournaise du sud, on y respire un air pur et les activités en pleine nature sont nombreuses. Mais étonnamment c'est l'une des communes les moins connues de la région qui a le vent en poupe.

Nombreux sont les vacanciers à se rendre dans cette charmante ville médiévale du Finistère cet été. Souvent qualifiée de "capitale de la Cornouaille", elle propose un véritable concentré de culture et de traditions bretonnes. A l'origine petite ville portuaire, elle est devenue l'une des plus grandes villes de la Bretagne historique.

Centre-ville médiéval de Quimper. © navarro raphael - stock.adobe.com

Les vacanciers ont donc porté leur choix sur Quimper, une destination idéale pour s'immerger dans l'âme de la Bretagne ! Et finalement cette préférence n'a rien d'étonnant : Quimper apparaît de plus en plus souvent au sommet des classements des villes françaises. En 2023, elle figurait dans le top 10 des villes au meilleur rapport qualité/prix selon Le Parisien, en 2021, elle raflait la première place du classement des villes moyennes où il fait bon vivre du Figaro Magazine et en 2020, c'est le magazine Forbes qui l'intégrait dans son Top 5 des villes historiques françaises à explorer après Paris.

Le prestigieux magazine américain la qualifiait de vieille ville idyllique où l'on se délecte de l'ambiance des ruelles pavées et des maisons à colombages, tout en flânant dans les boutiques de faïence. Forbes ne manque pas de citer également son imposante église gothique aux deux flèches et ses crêpes. Un autre classement fait sourire : celui de l'application Tinder réalisé en 2019 sur les villes balnéaires françaises préférées des célibataires. L'application de drague dénombrait un grand nombre de swipes à Quimper, arrivé à la 8e position !

Sur les bords de l'Odet à Quimper. © guitou60 - stock.adobe.com

Il faut dire que Quimper a plus d'une merveille à partager, entre ses boutiques tendance, ses joyaux architecturaux comme la cathédrale Saint-Corentin et ses nombreux restaurants de spécialités bretonnes. La ville est aussi réputée pour ses ponts fleuris qui enjambent l'Odet, ajoutant une touche de verdure et de romantisme dans son décor urbain.

Si juillet est le mois le plus chaud de l'année, les maximales n'y dépassent pas les 23 degrés, ce qui fait de Quimper un havre de fraîcheur alors que la tendance est à la canicule. Si vous êtes séduits vous aussi, sachez que la SNCF a mis en place des liaisons directes supplémentaires cet été, depuis des villes comme Perpignan ou Strasbourg.