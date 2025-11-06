Élu "hôtel de luxe le plus romantique de la planète", il est niché en France dans un endroit insoupçonné

Oubliez Paris, c'est dans un lieu discret que se cache le joyau de l'hôtellerie mondiale qui fait rêver les amoureux du monde entier.

C'est une distinction internationale que personne n'a vu venir. Loin des destinations romantiques habituelles que sont Paris, Annecy, Chambord ou Chenonceau, cet hôtel de luxe situé dans un endroit où l'on s'attend le moins vient de rafler le prestigieux titre de l'hôtel le plus romantique de la planète des World Luxury Awards.

Niché dans une discrète commune du département français de la Moselle, cet hôtel-spa 5 étoiles méconnu au-delà de sa région est devenu la nouvelle destination incontournable des amoureux du monde entier. Et ce n'est pas un mais 4 trophées qu'il a raflé fin octobre : au delà de cette consécration suprême, cet hôtel a été également élu "Meilleur petit hôtel de luxe en Europe", et son restaurant a reçu le prix spécial de la "meilleure atmosphère romantique" et de la "meilleure cuisine contemporaine".

Le K, restaurant gastronomique mené par le Chef Benoît Potdevin, est le fleuron du Domaine de la Klauss, niché dans une salle voûtée au décor épuré et chic. © JEROME MONDIERE

Pour découvrir cet endroit, rendez-vous à Montenach, au cœur de la campagne mosellane. Le Domaine de la Klauss (Relais & Châteaux) et son restaurant étoilé Le K offrent un refuge discret dans une ambiance à la fois familiale et raffinée qui a séduit les jurys du monde entier ! Les chambres et les suites avec leurs murs de pierre et leur décoration raffinée invitent à la détente et au romantisme.

La suite iconique de 80 m² - la panoramique "Simone" - est nichée au sommet de la tour : elle est dotée d'une baignoire balnéo ronde d'1 mètre 80 de diamètre au pied du lit ainsi que d'une terrasse avec vue imprenable sur les collines...

Suite panoramique exclusive Simone du Domaine de la Klauss. © JEROME MONDIERE

Quant à son Spa Gemology, il vaut à lui seul le séjour (ce qui est tout à fait possible) en plongeant les hôtes dans un sanctuaire de 800 m² dédié à la détente, avec une piscine intérieure majestueuse sous des voûtes en pierres de taille et chauffée à 34°C, une balnéo privative, un jacuzzi, un sauna, un hammam, une douche finlandaise, une fontaine à glace, des lits balinais et une offre de soins minéraux conçue pour une déconnexion totale du couple.

La piscine intérieure mythique du Domaine de la Klauss. © JEROME MONDIERE

L'hiver, le spa se pare d'un insolite et féerique village d'igloos composé de 6 bulles installées en pleine nature sur la terrasse à côté de la piscine, véritables refuges pour se reposer au coin du feu sur un moelleux plaid en fausse fourrure tout en contemplant la vue sur la merveilleuse nature de la réserve classée de Montenach. Le jacuzzi extérieur reste quant à lui accessible été comme hiver !

Village igloos du Domaine de la Klauss à Montenach en France. © Domaine de la Klauss

Situé à moins de 2 heures en TGV de Paris, le Domaine de la Klauss est non seulement le paradis des amoureux, il est une halte idéale pour découvrir la Moselle et ses trésors cachés, comme la citadelle médiévale de Rodemack (l'un des plus beaux villages de France), le majestueux château de Malbrouck ou encore les sentiers de la Réserve Naturelle de Montenach, où les couples peuvent se ressourcer et se laisser charmer au printemps par les orchidées sauvages.

Le Domaine de la Klauss est situé aux portes de plusieurs frontières : il est ainsi possible de visiter deux autres pays en une seule journée grâce à la proximité immédiate du Luxembourg avec le village de Schengen et de l'Allemagne avec ses célèbres boucles de la Saar.