C'est le "petit Lourdes breton", ce sentier insolite est une véritable pépite cachée

Façonné par la foi des Bretons, ce sentier est un secret resté longtemps caché.

Oubliez la célèbre grotte de Massabielle à Lourdes, toujours très fréquentée : au cœur de la Bretagne se cache un lieu de foi dont l'ampleur défie toute attente. Loin des circuits touristiques classiques, cette pépite cachée abrite des statues titanesques entièrement façonnées dans le granit.

Surnommé le "petit Lourdes breton" par les habitués, ce sentier boisé de 2 kilomètres se trouve dans le département du Morbihan en Bretagne, plus précisément dans la commune de Plumelec. Il prend la forme d'un chemin de croix monumental qui comporte une grotte en l'honneur de la Vierge Marie, érigée en 1949, et qui est une réplique de la célèbre grotte de Lourdes.

Le chemin de croix de Callac à Plumelec a été fondé par l'abbé Ernest Binard, alors recteur de Callac. L'abbé a d'abord aménagé et béni la réplique de la grotte de Lourdes dans une ancienne carrière en 1949. Le succès de la grotte donne alors l'idée aux paroissiens de se mobiliser bénévolement pour construite un grand chemin de croix, réalisé entre 1953 et 1958. Certains ont hissé à la force du poignet de lourdes statues de granit sculptées pesant jusqu'à 2 tonnes...

Le chemin de croix de Callac à Plumelec dans le Morbihan.

Le site comprend 15 étapes. La visite commence au pied de la colline, face à la réplique de la Grotte de Massabielle de Lourdes. On y découvre la statue de la Vierge Marie, des niches, des bougies et des plaques de remerciements laissés par les pèlerins. L'ascension débute juste après la grotte, dans un chemin escarpé qui serpente à travers les arbres.

Le Chemin de Croix est jalonné par 57 statues de granit aux dimensions impressionnantes, certaines atteignant plus de 3 mètres de hauteur ! Ces figures monumentales réalisées par des sculpteurs locaux incarnent le chemin de pénitence du Christ, accentuant l'émotion à chaque étape (au total, 15). On y découvre des scènes fortes comme la douleur de la chute de Jésus à la 3e étape, l'aide apportée par Simon de Cyrène à la 5e étape ou encore la violence de la Crucifixion à la 11e... Son corps est déposé au tombeau à la 14e étape.

Le chemin de croix de Callac se termine temporairement ici, dans une atmosphère de deuil.

Mais le sommet de la colline révèle l'étape finale et la plus inattendue : celle de la Résurrection, contrairement aux chemins de croix traditionnels qui s'achèvent au tombeau. Une immense statue du Christ ressuscité vous accueille. Ce moment d'apothéose apporte un sentiment d'espoir et de libération, récompensant l'effort de la montée. C'est là que vous profiterez de la vue panoramique sur la campagne bretonne et les bocages du Morbihan.

Le chemin de croix de Callac à Plumelec attire des milliers de pèlerins chaque année. Le site abrite également la chapelle Saint-Joseph, reconstruite sur les ruines d'un édifice du XVe siècle et dernière demeure de l'Abbé Ernest Binard.