La journée la plus froide depuis 10 mois arrive, un record glacial de 1999 presque atteint

Le froid actuel qui touche la France va s'accentuer. Une journée sera particulièrement glaciale, avec des températures souvent négatives avoisinant un record qui n'avait plus été atteint depuis novembre 1999.

La semaine est hivernale en France. Les températures sont en chute libre. Une nouvelle plongée d'air froid se profile en cette fin de semaine et il va rester piégé dans les basses couches. Les températures seront particulièrement basses ce vendredi et samedi. Samedi matin, dans le nord-est, notamment en Lorraine, en Alsace et en Franche-Comté, il fera entre -4°C et -7°C, voire -8°C localement dans les vallées les plus abritées.

Dans les combes du Jura, jusqu'à -15 degrés sont attendus, selon La Chaine Météo. Il fera entre -1°C et -4°C sur le reste du pays au lever du jour. L'après-midi, on dépassera rarement les 4°C à 6°C sur la moitié nord et les 6°C à 8°C sur la moitié sud. Ce sont des valeurs dignes d'un mois de janvier. La barre des 0°C pourrait être même difficile à atteindre ou à dépasser par endroit dans l'est. Il fera seulement 3°C à 4°C en région parisienne et dans le centre. Dans le sud-est, les températures seront moins basses, mais avec le mistral et la tramontane, pouvant aller jusqu'à 100 km/h, le ressenti sera froid.

Plus précisément, il devrait faire entre 0°C et 5°C à Paris, -5°C et 4°C à Reims, -4°C et 2°C à Strasbourg, -7°C et 2°C à Metz, -2°C et 4°C à Lille, -3°C et 5°C à Limoges, -1°C et 9°C à Nantes, -1°C à 4°C à Lyon, ou encore 0°C à 8°C à Toulouse, selon les prévisions de Météo France.

© La Chaine météo

Le déficit de températures devrait être en moyenne de -6,5°C par rapport à la normale à cette date, provoquant le 22 novembre le plus froid depuis le 22 novembre glacial de 1999. L'indicateur thermique national, soit la moyenne des températures minimales et maximales sur 30 villes de référence, montera seulement à 1,3°C ce samedi.

Elle devrait alors se placer comme la troisième journée la plus froide de l'année. Il n'a pas fait aussi froid depuis 10 mois, comme le rappelle La Chaîne Météo. La dernière fois que les températures ont été aussi basses, c'était le 14 janvier, avec un indicateur thermique national encore plus faible (0,3°C). La veille, il était déjà tombé à 1,2°C. Bonnet, gants, écharpe seront donc à sortir ce samedi. Les gelées seront aussi généralisées et les bancs de brouillard pourraient devenir givrants, il faudra donc faire attention aux chaussées glissantes.

Une légère hausse des températures pourrait commencer dimanche, mais elles resteront sous les normales de saison. Elles seront comprises entre 5 et 8°C le long de l'arc atlantique avec l'arrivée d'une perturbation océanique, alors qu'il fera encore très froid dans l'est.