C'est la ville de France où le Soleil se lève le plus tôt

Cette ville détient le record méconnu d'être la première ville de France métropolitaine à voir l'aurore.

Le froid s'est installé durablement et la grisaille hivernale pèse sur le moral. Mais alors que la majeure partie de l'Hexagone est encore plongée dans l'obscurité, une cité perchée sur des falaises de calcaire reçoit déjà les premiers rayons du jour. C'est un spectacle unique qui offre aux habitants de cette ville une avance lumineuse sur tout le pays.

Alors que les habitants de Lautebourg en Alsace voient le soleil se coucher plus tôt en hiver à cause de leur position septentrionale (à 16h30 dès la mi-décembre), ce n'est pas dans le Grand Est qu'il faut se tourner pour trouver ce soleil le plus matinal mais bien plus au sud ! On aurait pu penser que Lauterbourg, ville la plus à l'Est de la France continentale, gagnerait toujours la course, mais c'est la géométrie de la Terre qui donne l'avantage à l'Île de Beauté.

Lever du Soleil à Bonifacio en Corse. © Beboy - stock.adobe.com

Ce sont ainsi les habitants de Bonifacio qui profitent, avant tous les autres, des premières lueurs du jour. Lors du solstice d'hiver, la cité corse s'éveille dès 7h46, devançant de plus d'une heure les Brestois qui doivent patienter jusqu'à 9h06, tandis que les Lauterbourgeois voient l'aube apparaître à 8h18. En ce mois de janvier, le Soleil s'y lève aux alentours de 7h30, mais c'est en juin que le record devient spectaculaire : l'astre y surgit dès 5h44, offrant à la ville une avance lumineuse de près de 40 minutes sur la pointe bretonne.

Deux facteurs entrent en jeu : d'abord la longitude, car Bastia est géographiquement la ville la plus à l'Est de la France (insulaire comprise) et Bonifacio profite de cette même avance naturelle ; ensuite l'équation du temps, ce phénomène lié à l'orbite elliptique de la Terre et à l'inclinaison de son axe qui crée un décalage entre nos horloges et le soleil réel. En été, la latitude plus basse de la Corse (la plus au sud) combinée à sa position orientale, permet à l'île de "doubler" le Grand Est.

À Bonifacio, ce record géographique se transforme en une expérience visuelle unique. Voir le Soleil émerger de la mer, juste au-dessus des falaises de calcaire, est un privilège que les lève-tôt ne manquent pour rien au monde. Trois spots ultimes vous permettront d'admirer au mieux le spectacle : le phare de Pertusato, le spot le plus à l'est situé sur le plateau qui surplombe la ville, offre une vue panoramique à 360° des bouches de Bonifacio, avec la Sardaigne en toile de fond.

Ensuite le Bastion de l'Étendard, perché sur les remparts de la Haute-Ville, permet de voir les falaises de calcaire virer progressivement du gris au blanc éclatant puis à l'orangé. Et enfin pour obtenir une vue "carte postale", empruntez le sentier côtier de Campu Rumanilu qui longe les falaises : vous verrez le soleil se lever derrière la citadelle, créant une silhouette spectaculaire de Bonifacio comme suspendue au-dessus du vide. Une raison de plus de préférer l'Île de Beauté, même quand le froid s'installe ?