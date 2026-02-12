Surprise, cette ville de l'Est de la France est dans le TOP 20 des villes les plus ensoleillées

Bien plus ensoleillée que Paris, cette ville de l'Est de la France cache bien son jeu.

Quand on évoque les villes les plus ensoleillées de l'Hexagone, on pense immédiatement à la Côte d'Azur, à la Corse ou encore au Sud-Ouest. Pourtant, notre dernier classement des villes les plus ensoleillées de plus de 75 000 habitants vient de bousculer toutes les certitudes : une ville du nord-est de la France vient de réaliser une percée spectaculaire dans le TOP 20, laissant Paris et sa grisaille loin derrière.

Le constat est sans appel : avec 2 103 heures d'ensoleillement en 2025, cette ville créé l'événement en se hissant à la 17e position de notre classement national, juste devant Dijon et Orléans et loin devant la capitale (32e place) qui plafonne à 2 030 heures. Pour les locaux, ce n'est plus une simple impression : le ciel est bel et bien plus dégagé là-bas que sur les bords de Seine.

Ce nouveau soleil de l'Est, c'est Reims. Selon notre classement Linternaute réalisé à partir des données officielles de Météo France, la "cité des Sacres" signe une remontée historique : elle végétait encore à la 31e place l'année précédente et occupait une lointaine 83e position en 2024. Désormais, elle ne se contente plus de briller par sa cathédrale Notre-Dame et son champagne, elle s'impose comme une destination phare pour faire le plein de vitamine D.

Le champagne se déguste à Reims sous un ciel qui n'a presque plus rien à envier à celui du sud ! © rh2010 - stock.adobe.com

Comment expliquer un tel bond climatique ? Si l'année 2025 a été globalement plus généreuse en soleil sur toute la France (avec une moyenne nationale de 2 112 heures de soleil contre 1 752 heures en 2024), la progression rémoise reste hors norme. Selon Météo France, ce phénomène s'explique avant tout par une séquence saisonnière exceptionnelle au printemps 2025, où Reims s'est payé le luxe de cumuler presque autant d'heures que des villes du Sud pourtant habituées au plein soleil : dès le mois de mars, Reims enregistrait 218 heures de soleil, soit un bond de +40 % par rapport aux normales saisonnières. Sur l'ensemble du printemps, la ville a cumulé près de 700 heures de soleil, un score quasi identique à celui de Marseille (729 heures).

Ce basculement s'explique par la multiplication des "anticyclones de blocage" sur l'Europe du Nord, qui repoussent les perturbations plus au nord et installe un temps sec et lumineux durable sur la Champagne. Mais Reims dispose aussi d'un atout secret : ses reliefs environnants, comme la Montagne de Reims, font office de bouclier naturel en dissipant les nuages venus de l'Atlantique.

Derrière les champions comme Ajaccio, Marseille ou Nice qui occupent historiquement le podium, Reims prouve que la géographie du soleil est en train de changer en France. Alors, si vous cherchez une escapade lumineuse à seulement 45 minutes de Paris via le TGV, c'est le moment de vous tourner vers l'Est.