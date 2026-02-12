Les dégâts avec le vinaigre blanc peuvent être irréversibles : voici tout ce qu'il ne faut jamais nettoyer avec

Le vinaigre blanc n'est pas un produit miracle, il ne peut pas être utilisé pour toutes les tâches, loin de là !

Le vinaigre blanc est la star incontestée du nettoyage et du ménage écologique et économique. On vante partout son efficacité redoutable, son prix imbattable et sa composition bien plus respectueuse de la planète que nos produits chimiques. Il ne se contente pas de nettoyer mais il désodorise aussi, sans jamais utiliser de parfum de synthèse ! C'est pourquoi il est utilisé dans beaucoup de cas : pour enlever la moisissure, faire briller les toilettes, ou encore nettoyer la cuisine.

Pourtant, ce produit n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air. Le vinaigre blanc est très acide (entre 6 et 20 degrés) ce qui peut causer beaucoup de dégâts sur des surfaces fragiles. Cette même acidité explique pourquoi il faut absolument mettre des gants quand on nettoie avec du vinaigre blanc.

Et si ce produit est utilisé aux mauvais endroits, vous serez peut-être obliger de faire des réparations à plusieurs chiffres. Donc avant de dégainer votre spray, il est crucial de comprendre que certaines surfaces de votre maison ne pardonneront jamais un contact avec ce liquide transparent.

Tout d'abord, ne nettoyer jamais un plan de travail en granit, marbre et quartz avec du vinaigre blanc, explique Dale Smith, fondateur de Fence Guru au Daily Express. L'acidité du vinaigre cause une corrosion permanente sur ces matériaux. Ainsi, des tâches blanches vont apparaitre, et ne partiront ni au lavage, ni au frottage. Seule la restauration faite par un professionnel ou un remplacement complet peut marcher pour réparer les dégâts.

De plus, si le vinaigre blanc peut être utilisé pour nettoyer le sol, notamment le carrelage, ce n'est pas le cas pour ceux en bois. Pourquoi ? Il peut décaper la couche protectrice des parquets, exposant ainsi le bois à l'humidité et aux tâches. Une fois cette barrière brisée, l'humidité s'infiltre, le bois ternit, se décolore et finit par se gondoler de manière irréversible, selon l'expert. Un mauvais réflexe qui peut rapidement mener à une grosse rénovation.

On pense souvent bien faire en versant du vinaigre dans son lave-linge ou son lave-vaisselle pour les détartrer, mais c'est une fausse bonne idée. L'acide s'attaque en réalité aux composants les plus fragiles de vos appareils, comme les joints en caoutchouc et les tuyaux internes. À termes, ces éléments se désagrègent, provoquant des fuites internes ou des pannes.

Dans la cuisine, vos ustensiles de cuisson en fonte possède une couche protectrice naturelle appelée culottage qui empêche les aliments d'accrocher et protège le métal de la corrosion. Le vinaigre détruit instantanément cette barrière, laissant votre poêle préférée vulnérable à la rouille.

Si le vinaigre fait des merveilles sur les vitres de la maison, gardez-le bien loin de vos écrans d'appareils électroniques tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes ou les téléviseurs. L'acidité du vinaigre peut non seulement brouiller l'affichage, mais aussi altérer la sensibilité de vos dalles tactiles.