Relier la France à Rome en train de nuit luxe et rétro ? Voici l'expérience unique à réserver dès mars 2026

C'est la Dolce Vita sur rails : ce train de nuit vintage avec vue sur mer reliera la France à Rome dès cet été !

Le voyage en train entre la France et l'Italie s'offre une cure de jouvence vintage. Finie la simple course à la vitesse en TGV : une ligne mythique ressuscite l'âge d'or des grands express européens, avec voitures-lits d'époque et dîner à l'argenterie. Ce joyau de FS Treni Turistici Italiani (filiale de Trenitalia) nous avait habitués en 2025 à une liaison confidentielle entre Marseille et Rome. Cette fois, il voit plus grand et multiplie ce trajet à travers les rivages les plus spectaculaires de la Méditerranée. Et le grand départ approche, il faudra être rapide !

Imaginez-vous au départ de la cité phocéenne en fin de journée, alors que le soleil commence à tomber sur les calanques. Le train file le long du littoral, enchaînant les panoramas sur les roches rouges de l'Estérel, Monaco et les criques de la Riviera avant d'enjamber la frontière italienne. A bord, l'ambiance est feutrée : boiseries patinées, compartiments rétro et service en uniforme. On y déguste des spécialités régionales dans un wagon-restaurant digne d'un film des années 60. Après une nuit de rêve sur les rails, vous vous réveillez directement en Ligurie (en passant par Gênes) et rejoignez Rome en début d'après-midi.

L'Espresso Riviera vous offre 18 heures de spectacle ininterrompu le long des rails de la French Riviera. © Studio Barcelona - stock.adobe.com

Ce trajet porte un nom : l'Espresso Riviera. Après son succès en 2025 avec 92 % de remplissage, la filiale de Trenitalia remet le couvert pour 2026 avec une offre boostée : fini l'unique aller-retour hebdomadaire, on passe à deux, voire trois rotations par semaine, incluant des départs en semaine, pour une saison qui s'allonge de juin à octobre. Mais attention, l'an dernier les places s'envolaient en quelques jours... L'ouverture des ventes est prévue pour mars 2026 sur le site FS Treni Turistici Italiani, on vous conseille de créer votre compte en avance, les cabines privées avec dîner inclus sont les premières à afficher complet.

Côté budget, l'expérience s'adapte à toutes les envies de confort : de la couchette partagée (4 places) dès 94,90 euros pour une nuit complète entre Rome et Gênes à la cabine privée entre 184,90 et 214,90 euros, incluant le dîner gastronomique et le petit-déjeuner. De jour, le train propose aussi des salons privés de première et seconde classe et même des rencontres littéraires sur le tronçon Nice-Marseille (à partir de 44,90 euros).

Le départ se fait à la gare de Marseille Saint-Charles, mais l'Espresso Riviera dessert aussi Toulon, Saint-Raphaël, Cannes, Nice, Monaco et Menton. Les Parisiens peuvent rejoindre la gare de Marseille en 3h15 de TGV et les Lyonnais en 1h40, avec une connexion immédiate.

Ce projet s'inscrit dans la volonté du Groupe FS de créer un "métro européen", un réseau international capable de rapprocher les cultures. Comme le souligne la compagnie dans un communiqué de presse, l'objectif est de "redonner au train son rôle originel de lieu de rencontre et de découverte".