"Une chute vertigineuse de 16 mètres de haut" : voici à quoi va ressembler l'attraction du Roi Lion à Disneyland Paris

On commence à connaître les détails de cette attraction unique au monde qui fera sensation à Disneyland Paris.

Les annonces se multiplient à Disneyland Paris. Tandis que le World of Frozen s'apprête à accueillir ses premiers visiteurs au printemps prochain, le parc de Marne-la-Vallée a récemment dévoilé les plans d'une attraction très attendue de sa prochaine nouvelle zone thématique unique au monde, consacrée à l'univers du Roi Lion et prévue pour 2027.

"Ce nouveau lieu dédié à cette franchise qui a fait rêver plusieurs générations, est une première qui n'existe nulle part ailleurs, et permettra aux visiteurs de réaliser l'un de leurs plus grands rêves : visiter la Terre des Lions aux côtés de tous leurs personnages favoris", explique Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris. La zone, inspirée des savanes africaines et des décors clés du film culte Le Roi Lion, prendra vie au bord de l'Adventure Bay, le nouveau lac central du parc Walt Disney Studios qui sera renommé Disney Adventure World à l'ouverture du World of Frozen inspiré de la Reine des neiges en 2026.

Cette attraction phare inédite, The Lion King Attraction combinera sensations aquatiques et technologies de pointe avec nombreux personnages Audio-Animatronics et des effets spéciaux dernier cri, dans la pure tradition du storytelling Disney. Elle suivra l'histoire de Simba, de son enfance jusqu'à son ascension en tant que nouveau Roi, comme vu sur les premiers visuels qui laissent imaginer les tableaux proposés et le parcours visuel que vivra le visiteur.

Selon les plans dévoilés par DLP Report sur Facebook et la première maquette dévoilée à la conférence D23 de Disney en Californie, l'attraction prendra la forme d'un flume ride (avec des embarcations de type bûche), "le long d'un parcours composé de plusieurs descentes surprenantes, dont la plus vertigineuse culminera à 16 mètres de haut". Les fans de Disney y verront un rapprochement avec l'attraction Tiana's Bayou Adventure du parc Disney d'Orlando.

L'attraction The Lion King de Disneyland Paris devrait surpasser le célèbre "flume ride" américain du Tiana's Bayou Adventure avec son plongeon de 15 mètres au parc d'Orlando de Walt Disney World Resort. © Sandy Hooper-USA TODAY/Sipa USA/ (publiée le 16/10/2025)

Elle fera accéder ses visiteurs sous le "majestueux Rocher des Lions haut de 37 mètres", d'où Simba est présenté au peuple animal dans le film, avant d'être précipités vers la chute d'eau finale... Les visiteurs seront véritablement "plongés au cœur de la Terre des Lions pour suivre les aventures de Simba, au rythme des chansons emblématiques du chef-d'œuvre d'animation de 1994", comme L'Histoire de la vie ou Hakuna Matata !

Ce nouvel land géant dont les travaux vont officiellement débuter en cette fin d'année 2025 devrait combler les fans du dessin animé culte, petits comme grands, grâce à non pas seulement des attractions mythiques, mais aussi des boutiques thématiques, des restaurants et un point de rencontre avec les personnages de la franchise.