Mettre du sel dans le café à la place du sucre est une bonne idée, voici la raison

Cette pratique peu adoptée par les Français serait plus efficace que le sucre. Explications.

C'est le petit geste plaisir derrière un moment important pour de nombreux Français : boire un café. Beaucoup aiment ajouter de la crème ou surtout du sucre dans le café dans le but de réduire son goût amer. Or, les experts pensent qu'il existe un meilleur moyen d'améliorer le goût du café, en remplaçant tout simplement le sucre... par le sel ! Ca paraît surprenant, surtout pour son goût, mais l'effet est réel. Comme les chefs qui ajoutent une pincée de sel à leurs desserts pour rendre plus intenses certaines saveurs, le sel dans votre espresso ou votre allongé peut avoir un vrai intérêt.

Cette pratique est encore confidentielle en France mais elle est d'ailleurs déjà largement répandue dans d'autres pays. Elle n'a ainsi rien d'inhabituel au Vietnam où l'on prépare même du café salé agrémenté de lait concentré pour obtenir une infusion délicieusement caramélisée ou en Suède, où le café est même agrémenté de préparations à base de viande ou de fromage... Bien qu'il y ait beaucoup de sceptiques autour de la question, il existe toutefois bien des fondements scientifiques derrière ce petit grain de sel.

Une étude publiée par l'Université d'Oxford en 1995 indique que "le sel est efficace pour masquer le goût amer car lorsqu'il est ajouté à un mélange de composés sucrés et amers, il fait acquérir au mélange une saveur principalement de caramel". Les experts du café qui ont rejoint le débat sur cette nouvelle tendance ont également expliqué pourquoi cela fonctionne : "Notre langue possède des récepteurs du goût qui détectent les ions sodium et nous permettent de ressentir le goût salé. Cette salinité amplifie également la douceur et réduit l'amertume, ce qui explique pourquoi l'ajout d'une pincée de sel peut grandement améliorer la saveur du café", explique le célèbre barista anglais James Hoffman. Il n'est donc pas surprenant que cette petite pincée parvienne à effacer les notes déplaisantes du café et à adoucir son goût !

En plus d'adoucir le café, il permet également de réduire la quantité de sucre que vous glissez dans votre tasse. Tout type de sel peut être utilisé, du simple sel de table au prestigieux sel de l'Himalaya, en l'ajoutant avant ou après l'infusion. Mais attention, comme le dit Hoffman, "l'amertume du café peut être l'un de ses plus grands plaisirs". Tout est une question de goûts et peut-être aussi du moment de la journée où vous aimez savourer votre café. Ajouter du sel dans son premier café matinal n'est sans doute pas fait pour tout le monde !