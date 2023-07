Laisser un pourboire est insultant dans ce pays, tandis que dans d'autres, il est plus que recommandé

Vous êtes au restaurant à l'étranger et au moment de régler l'addition, vous vous posez la question du pourboire. Faut-il en laisser ou pas et combien ? Voici des infos qui devraient vous sauver la mise selon le pays où vous vous trouvez.

Si en France, l'addition comprend les taxes et le service et le client est ainsi libre de laisser un pourboire ou non, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. En voyage à l'étranger, il convient de se renseigner au préalable des coutumes avant d'arriver au moment fatidique de l'addition. Pour certains pays, c'est une véritable institution, alors que pour d'autres, pas du tout. C'est même tout le contraire !

Au Japon, laisser un pourboire est presque insultant

Dans les pays asiatiques, que ce soit au Japon, en Chine, en Corée du Sud, il n'est pas du tout recommandé de laisser un pourboire au restaurant, bien au contraire ! Au Japon, laisser un pourboire peut même "être considéré comme particulièrement choquant", selon l'office du tourisme japonais interrogé par Ouest France. Toujours de ce côté du Pacifique, en Australie ou en Nouvelle-Zélande et dans la plupart des îles d'Océanie, le pourboire est rare, même si en laisser un ne sera pas mal vu pour autant.

En Amérique du Nord, les pourboires généreux sont plus que recommandés

Aux États-Unis, au Canada et même au Mexique, le pourboire recommandé représente entre 15 et 20% de l'addition, et ce serait même un minimum recommandé aux États-Unis. "Le service est rarement compris et constitue la rémunération principale du serveur ou de la serveuse", explique l'office du tourisme des États-Unis à nos confrères. Il serait dans ce cas véritablement impoli de partir d'un restaurant sans laisser de pourboire. Il en sera de même dans certains pays d'Afrique, comme l'Égypte, où le service n'est pas compris non plus.

Et dans les pays européens, quel pourboire faut-il laisser ?

La culture autour du pourboire varie aussi d'un pays européen à l'autre. Le site Hawaiian Islands a établi une carte du monde qui détaille les pourboires qu'il est recommandé de laisser, à partir de recommandations des guides TripAdvisor et au moins deux autres sources :

On observe ainsi que dans des pays comme la France, l'Espagne, la Grèce ou la Croatie, les frais sont inclus dans l'addition, même si laisser un petit pourboire - entre 5% et 10% de l'addition - est toujours bienvenu. En Allemagne, on arrondira la note à l'euro supérieur, même si là aussi le service est inclus, par contre, on ne laissera pas de pièces sur la table.

En revanche, au Royaume-Uni ou en Irlande, on se rapproche de la même pratique qu'en Amérique du nord. Comme le service n'est pas inclus, le pourboire recommandé est situé entre 10% et 15% de la note finale. À l'inverse, en Belgique ou en Suisse, aucun pourboire n'est spécifié car le service est inclus dans la note finale. "Si vous êtes satisfaits du service et si vous arrondissez au franc supérieur ou pour faire un chiffre rond, le personnel sera bien sûr content", note toutefois l'office du tourisme suisse. Quant aux pays nordiques, la pratique du pourboire existe uniquement dans les hôtels ou restaurants de luxe.