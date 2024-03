Avec les conseils de ce chef italien, les gnocchis maison n'ont jamais été aussi bons et faciles à réaliser

Le chef italien Bruno Barbieri nous livre 6 astuces fondamentales pour réaliser des gnocchis à la perfection.

Les gnocchis, cette spécialité italienne savoureuse qui remonte à l'Antiquité romaine, n'est pas toujours facile à réaliser à la maison. Si les gnocchis traditionnels à base de farine de blé et d'eau sont encore consommés dans certaines régions d'Italie, l'ingrédient de base du gnocchi a évolué au fil du temps et est désormais la pomme de terre. Le secret d'une bonne recette de gnocchi réside justement dans ce composant essentiel du plat et le chef Bruno Barbieri, juge du MasterChef italien et chef multi-étoilé, l'a bien compris. Dans une vidéo rapportée par le Corriere della Sera, il livre ses conseils pour réaliser impeccablement ce plat traditionnel italien, de la matière première à la mise en forme.

Le choix de la pomme de terre est la première étape cruciale de la préparation de gnocchi parfaits. Il ne faut jamais, ô grand jamais, utiliser de pommes de terre nouvelles, qui sont récoltées avant leur maturité ! La raison ? Parce qu'elles "contiennent trop d'eau", explique Bruno Barbieri. Les pommes de terre les plus vieilles, celles qui sont sur le point de germer, sont à privilégier. Mais si vous ne disposez pas de ces pommes de terre oubliées dans le garde-manger, pas de panique. Il existe des alternatives : les pommes de terre de montagne, variété à peau rouge de chair jaune.

Les dosages pour la confection de la pâte, comme le rappelle le chef italien, doivent toujours être les suivants : 500 grammes de pommes de terre, 125 grammes de farine, 70 grammes de beurre, 70 grammes de parmesan, du sel, du poivre, de la muscade et un œuf. Pour créer une forme adaptée, on pétrit les gnocchi, on les transforme en lanières puis on les coupe en morceaux. Pris dans les mains, on applique ensuite une petite pression pour les arrondir.

Si vous souhaitez les strier, vous pouvez réaliser les rainures à l'aide d'une fourchette ou d'une râpe. Et si vous préférez des gnocchis de couleurs, l'astuce est très simple, comme le souligne Bruno Barbieri. Il suffit d'ajouter des ingrédients comme des épinards pour des gnocchi verts, de la betterave pour des gnocchi rouges ou du safran pour des gnocchi jaunes !

Enfin, concernant le mode de cuisson, aussi inattendu que cela puisse paraître, les pommes de terre ne sont pas préalablement bouillies, mais uniquement "cuites au four pour une pâte parfaite". Placer les gnocchis au four dans du papier d'aluminium, sur une base de sel de table. Lorsqu'ils sont tendres au toucher, ils sont prêts. Bon appétit !