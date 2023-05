Vous êtes souvent fatigué ? Cristiano Ronaldo a une solution pour être au top, mais il va falloir s'accrocher

Le secret de la longévité de Cristiano Ronaldo est connu : l'attaquant portugais s'astreint à une hygiène de vie irréprochable. Mais il a aussi une astuce plutôt originale pour rester au top.

Âgé de 38 ans, le Portugais Cristiano Ronaldo, star mondiale du football, est toujours en activité, mais très loin de l'Europe puisqu'il évolue depuis quelques mois dans le championnat saoudien, à Al Nassr, après son départ fracassant de Manchester United en Angleterre. Pour pouvoir maintenir un tel niveau de forme et être au top pendant 90 minutes, le multiple Ballon d'Or entretien son corps en réalisant plusieurs séances d'abdominaux par jour ainsi que des séances de musculation. Pour ses séances, il utilise même un appareil conçu par la Nasa...

L'ancien joueur du Real Madrid fait également très attention à son alimentation. Dans une journée complète, le quintuple Ballon d'Or mange à 6 reprises, chacune espacée de 3 à 4 heures, et ingère au total 3000 calories, qu'il mesure évidemment. Il privilégie le poisson, et notamment le thon et la morue. Autant dire qu'il vaut mieux être discipliné pour arriver à ce niveau.

Mais il faut encore s'accrocher un peu plus, puisque le plus gros secret de Cristiano Ronaldo pour être en forme toute la journée, c'est son sommeil. Et pas n'importe lequel. Accompagné par Nick Littlehales, le Portugais a changé ses habitues de sommeil. Au lieu de dormir 8h consécutivement, Cristiano Ronaldo dort 1h30 six fois par jour. "Ce qui compte, ce n'est pas de dire aux personnes qu'elles doivent dormir huit, dix ou douze heures d'une seule traite. Ce qui compte, c'est de savoir comment elles organisent leurs journées et ce qu'elles font quand elles sont debout. À partir de là, on trouve le meilleur moment pour éteindre leurs cerveaux", explique notamment le spécialiste.

Sachez qu'un sportif dormant 5 heures par nuit a 4,5 fois plus de chances de se blesser qu'un sportif dormant 7 heures par nuit. Un sportif dormant moins de 8 heures par nuit a 1,7 fois plus de chances de se blesser qu'un sportif dormant 9 heures par nuit selon des statistiques de l'ATP.