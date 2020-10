"Roland Garros 2020 : Schwartzman défie Nadal, le match en direct"

ROLAND GARROS. La première demi-finale du tableau masculin des Internationaux de France de tennis 2020 oppose ce vendredi 9 octobre Rafael Nadal à Diego Schwartzman. Le duel sera suivi du match entre Djokovic et Tsistsipas. Programme, résultats… Toute l'actu en direct.

16:18 - Egalement un jeu blanc pour Nadal Rafael Nadal se montré impressionnant sur ce jeu de service, en usant notamment de son fameux coup droit lifté qui fait souffrir son adversaire. L'Espagnol égalise à 1-1 dans ce deuxième set.

16:12 - Jeu blanc pour Schwartzman (1-0) Pas démobilisé par la perte du premier set, DIego Schwartzman débute parfaitement cette deuxième manche en remportant son jeu de service sans concéder un seul point. L'Argentin conclut avec un superbe revers sur la ligne.

16:08 - Nadal remporte le premier set face à Schwartzman (6-3) L'Argentin bataille mais la troisième de balle de set est la bonne pour Rafael Nadal, qui remporte logiquement cette première manche sur le score de 6-3 et 1h04 de jeu. L'Espagnol est bien lancé vers la qualification pour la finale de Roland Garros face à un Schwartzman quine démérite pas mais manque de puissance pour rivaliser.

15:58 - Schwartzman s'offre un sursis L'Argentin valide assez tranquillement son engagement face à un Rafael Nadal qui a semblé gêné par le soleil à plusieurs reprises. C'est désormais l'Espagnol qui va servir pour le gain du premier set (5-3).

15:53 - Nadal continue de faire la course en tête A l'issue d'un jeu à nouveau très disputé, Nadal valide son engagement pour mener 5-2 dans la première manche de cette demi-finale de Roland Garros.

15:44 - Schwartzman en panne d'efficacité Après être revenu à 40-40 sur le service de son adversaire, Diego Schwartzman se procure une nouvelle balle de break en poussant Nadal à la faute sur une amortie bien touchée. L'Espagnol réagit en claquant un ace puis en défendant à merveille sur le point suivant, et conclut en faisant admirer son coup droit. Cela fait 4-1 pour Nadal dans ce premier set.

15:33 - Nouveau break en faveur de Nadal ! Moins performant sur ses mises en jeu, Diego Schwartzman subit la puissance de son adversaire et craque à nouveau. Nadal conclut sur un smash et mène désormais 3-1 dans ce premier set.

15:29 - Schwartzman refait son break de retard La réponse de Diego Schwartzman ne se fait pas attendre : toujours solide dans l'échange, avec le souci d'insister sur le revers de Nadal, l'Argentin se procure une balle de break sur le service de son adversaire, la troisième du match. Cette fois, il ne laisse pas passer l'occasion et revient à 2-1, service à suivre, dans le premier set de cette demi-finale.

15:22 - Schartzman breaké par Nadal (0-2) Diego Schwartzman commet une double faute qui offre une première balle de break à son adversaire. Rafael Nadal saisit l'occasion en profitant d'un revers dans le filet de l'Argentin. 2-0 pour l'Espagnol dans le premier set de cette demi-finale.

15:17 - Nadal s'en sort Après avoir écarté une deuxième balle de break écartée, Rafael Nadal remporte finalement le premier jeu de cette demi-finale après 13 minutes d'effort ! Il n'y pas eu de round d'observation dans cette demi-finale qui tient déjà toutes ses promesses.

15:11 - Nadal bousculé d'entrée Le ton est donné dans cette demi-finale de Roland Garros, avec un premier jeu déjà très disputé, dans lequel Diego Schwartzman rivalise avec Nadal dans l'échange. L'Argentin s'offre même une balle de break mais le n°2 mondial s'en sort. Egalité.

15:03 - Le mach débute entre Nadal et Schwartzman ! Rappelons que l'Argentin dispute aujourd'hui sa première demi-finale à Roland Garros tandis que Rafael Nadal compte 98 victoires sur 100 matchs (!) disputés sur la terre battue parisienne. Seuls le Suédois Robin Soderling (en 8e de finale en 2009) et le Serbe Novak Djokovic (en quart de finale en 2015 ) ont réussi à dominer l'Espagnol dans le tournoi (il avait également déclaré forfait avant le 3e tour en 2016). C'est Nadal qui est au service dans ce premier jeu.

14:59 - Le point sur les cotes avant Nadal - Schartzman L'Espagnol part logiquement avec la faveur des pronostics avant cette demi-finale. La cote de victoire de Rafael Nadal ressort ainsi, sur la plupart des sites spécialisés, à moins de 1,20 euro, pour 1 euro de mise, tandis que celle attribuée à la qualification de Diego Schwartzman se situe à plus de 5 euros.

14:54 - Nadal et Schwartzman font leur entrée sur le court Les deux joueurs viennent de faire leur apparition sur le court Philippe-Chatrier et vont désormais passer l'échauffement. Cette demi-finale va débuter dans moins de dix minutes.

14:49 - Moya : "Rafa peut s’adapter à toutes les conditions" Carlos Moya, l'entraîneur de Rafael Nadal, s'est confié dans les colonnes de Marca avant ce match face à Schwartzman : "Nous faisons confiance à l’histoire de Rafa dans ce tournoi. Bien que les conditions soient différentes, c’est toujours Roland Garros et c’est toujours Philippe Chatrier. Nous sommes en demi-finale et c’est le moment où Rafa est à son meilleur, nous sommes sûrs qu’il le fera et qu’il donnera le meilleur de lui-même. Rafa peut s’adapter à toutes les conditions".

14:43 - Nadal : "Un plus pour sa confiance" Rafael Nadal est lui aussi resté prudent, cette semaine, à l'heure d'évoquer son affrontement face à Schwartman : "Jouer Diego en demi-finale, bien sûr que c'est un gros défi. Il joue vraiment bien et il a fait un match incroyable contre l'un des meilleurs joueurs du monde (Thiem), spécialement sur cette surface. Il arrive avec une grosse confiance accumulée depuis deux semaines : finale à Rome, demi-finale ici. Il m'a battu à Rome, c'est un plus pour sa confiance. Je vais essayer de jouer mon jeu, de montrer mon meilleur tennis, d'être agressif, d'essayer sans doute des choses un peu différentes de ce que j'avais fait à Rome".

14:39 - Schwartzman à propos de Nadal : "Je sais que je peux le battre" Interrogé mardi sur la confiance que pouvait lui apporter cette victoire face à Nadal à à Rome, Diego Schwartzman a préféré relativiser : "Ce match ne me met pas vraiment en confiance parce que si vous regardez l'historique de nos face-à-face, il mène toujours 10-1. Alors être en confiance face à Nadal... Mais je sais que je peux le battre et c'est important".

14:33 - Le bilan des confrontations entre Nadal et Schwartzman Avant cette demi-finale de Roland Garros, les deux joueurs se sont affrontés à dix reprises sur le circuit ATP et la balance des résultats penche nettement en faveur de l'Espagnol. Rafael Nadal compte ainsi neuf victoires face à cet adversaire et une seule défaite, mais celle-ci correspond aussi à leur dernière confrontation en date : le mois dernier, au tournoi de Rome, l'Argentin s'était imposé en deux sets en quart de finale (6-2, 7-5).

14:30 - Place au dernier carré du simple hommes Le première demi-finale du tableau masculin de ce Roland Garros va opposer, à partir de 14h50, sur le court Philippe-Chatrier, l'Espagnol Rafael Nadal, tête de série n°2 et douze fois vainqueur du tournoi, à l'Argentin Diego Schwartzman, tête de série n°12.

14:18 - Mladenovic en finale du double La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos s'imposent en trois sets (6-2, 4-6, 7-5) face aux Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, et disputeront la finale du doublé féminin, dimanche, avant la finale du simple hommes, en clôture de ce Roland Garros 2020.

13:46 - Suspense dans la première finale du double Après avoir remporté le premier set 6-2 et concédé le deuxième 4-6, la paire franco-hongroise Kristina Mladenovic / Timea Babos est actuellement à égalité (4-4) avec les Tchèques Krejcikova et Siniakova, dans la troisième manche de cette demi-finale du double féminin.

13:04 - Tout est à refaire pour Mladenovic et Babos Alors qu'elles menaient 2-0 dans le deuxième set, après avoir remporté la première manche, Kristina Mladenovic et Timea Babos ont baissé pavillon face aux Tchèques Krejcikova et Siniakova, qui l'emportent 6-4 et reviennent à égalité avec leurs adversaires.

12:26 - Mladenovic et Babos bien lancées Kristina Mladenovic et Timea Babos sont bien parties pour se qualifier pour la finale du doublé féminin : la Française et la Hongroise ont remporté le premier set sur le score de 6-2 face aux Tchèques Krejcikova et Siniakova.

12:00 - La première demi-finale du double a débuté La pluie a cessé de tomber sur Roland Garros et le programme peut désormais commencer à se dérouler sur le court Suzanne-Lenglen. Dans le tournoi de double félin, Mladenovic et Babos sont actuellement opposées au duo tchèque Krejcikova - Siniakova et mènent 2-1 dans le premier set.