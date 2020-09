"Roland Garros 2020 : tableau, programme, météo… Ce qui nous attend"

ROLAND GARROS - Les Internationaux de France de tennis 2020 débutent dimanche et se disputeront devant une jauge de spectateurs réduite à 1000 spectateurs en raison du Covid-19. Le tirage au sort, effectué hier soir, permet d'y voir lus clair sur le programme des matchs, qui pourrait être perturbé par la pluie.

[Mis à jour le 25 septembre 2020 à 10h15] L'édition 2020 de Roland Garros devrait bien débuter ce dimanche 27 septembre mais les incertitudes sont nombreuses avant les premiers échanges de balles. C'est évidemment la situation sanitaire qui suscite d'abord l'inquiétude. Les joueuses et les joueurs engagés vont d'une part disputer le tournoi sous la menace permanente d'une contamination au Covid-19 et la crainte d'être désigné "cas contact", deux situations qui les obligeraient à rester l'isolement durant sept jours et qui les excluraient donc d'office du tournoi. D'autre part, les participants ne pourront pas compter sur la ferveur habituelle du public puisque le Premier ministre Jean Castex a confirmé hier qu'un maximum de 1 000 personnes (en plus des accrédités, estimés à 4 000) seraient autorisés à pénétrer chaque sur le site pendant la quinzaine.

En plus des contraintes liées au coronavirus, les organisateurs vont peut-être également devoir jongler avec les éventuels reports de matchs contraints par les conditions météo. Les dernières prévisions font effet craindre l'apparition d'averses de pluie durant les journées de dimanche et lundi. Certes, Roland Garros dispose désormais d'un toit sur le court Philippe-Chatrier mais les autres courts ne disposent pas d'un tel équipement… Quoi qu'il en soit, le tirage au sort du tableau final des ces Internationaux de France de tennis a bien eu lieu jeudi soir et permet d'y voir un plus clair sur le programme prévisionnel des premiers jours et sur les adversaires potentiels des principaux favoris.

Le tirage au sort effectué jeudi a donc permis de dessiner le tableau masculin de ce Roland Garros 2020., déterminé en partie en prenant en compte le classement ATP. Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux premiers mondiaux, sont ainsi placés dans deux parties différentes de tableau et ne pourront s'affronter qu'en finale :

Le tableau féminin a bien sûr également été déterminé jeudi. Simona Halep est tête de série n°1 et Karolina Pliskova est tête de série n°2 :

Le programme précis et détaillé de la journée de dimanche, qui sera disponible sur le site officiel, n'a pas encore été dévoilé. Voici quelques-uns des principaux matchs prévus au 1er tour de ce Roland Garros 2020, concernant les favoris, avec déjà plusieurs chocs au menu :

Stan Wawrinka - Andy Murray

Dominic Thiem - Marinc Cilic

Rafael Nadal - Egor Gerasimov

Novak Djokovic - Mikael Ymer

Daniil Medevedev - Marton Fucsovics

Stefanos Tsitsipas - Jaume Munar

Le programme des Françaises au 1er tour :

Alizé CORNET (FRA) – Chloé PAQUET (FRA)

Elsa JACQUEMOT (FRA) – Qualifiée

Harmony TAN (FRA) – Daria KASATKINA

Fiona FERRO (FRA) – Heather WATSON

Océane DODIN (FRA) – Petra KVITOVA

Diane PARRY (FRA) – Polona HERCOG

Clara BUREL (FRA) – Arantxa RUS

Pauline PARMENTIER (FRA) – Veronika KUDERMETOV

Le programme des Français au 1er tour :

Ugo HUMBERT (FRA) – Qualifié

Richard GASQUET (FRA) – Roberto BAUTISTA-AGUT

Adrian MANNARINO (FRA) – Albert RAMOS-VINOLAS

Quentin HALYS (FRA) – Marcos GIRON

Harold MAYOT (FRA) – Alejandro DADIDOVICH

Gilles SIMON (FRA) – Denis SHAPOVALOV

Grégoire BARRERE (FRA) – Grigor DIMITROV

Arthur RINDERKNEC (FRA) – Aljaz BEDENE

Gaël MONFILS (FRA) – Alexander BUBLIK

Jérémy CHARDY (FRA) – Qualifié

Corentin MOUTET (FRA) – Qualifié

Antoine HOANG (FRA) – Dominik KOEPFER

Hugo GASTON (FRA) – Maxime JANVIER (FRA)

Pierre-Hugues HERBERT (FRA) – Qualifié

Benoit PAIRE (FRA) – Soonwoo KWON

Elliot BENCHETRIT (FRA) – John ISNER

Malgré sa défaite en quart de finale la semaine dernière à Rome, Rafael Nadal, douze fois vainqueur de Roland Garros, sera une nouvelle fois favori à la victoire finale dans le tableau masculin de cette édition 2020. Ses principaux rivaux seront sans doute le Serbe Novak Djokovic, sacré à Rome, l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste en 2018 et 2019 et vainqueur de l'US Open 2020, ou encore l'Allemand Alexander Zverev, le Canadien Denis Shapovalov et l'Argentin Diego Schwartzman. En revanche, Roger Federer ne rééditera pas sa performance de 2009 (victoire en finale contre Soderling) puisque la star, qui soigne son genou droit, a annoncé son forfait. Côté français, les principaux espoirs reposeront probablement sur les épaules de Gaël Monfils, même si ce dernier n'a pas obtenu de résultat probanat ces dernières semaines. Dans le tableau féminin, Ashleigh Barty, la tenante du titre, sera absente cette année. L'Australienne a notamment expliqué son forfait par "les risques pour la santé qui existent toujours avec le Covid". Au rayon des favorites, on retrouvera notamment Simona Halep, Karolina Pliskova, , Garbine Muguruza, Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Madison Keys, ou encore Victoria Azarenka et Serena Williams.

Au terme de la journée de qualifications de jeudi, un seul joueur tricolore, Benjamin Bonzi, a réussi à se hisser dans le tableau final de ce Roland Garros 2020. Les résultats des Français :

2e tour des qualifications : Tessah Andrianjafitrimo (FRA) -Xinyu Wang, (CHN) : 4-6, 7-6, 1-3

2e tour des qualifications : Carole Monnet (FRA) - Giulia Gatto-Monticone (ITA) : 6-4, 3-6, 1-6

3e tour des qualifications : Benjamin Bonzi (FRA) - Roberto Marcora (ITA) : Bonzi vainqueur par forfait

3e tour des qualifications : Enzo Couacaud (FRA) - Staven Diez (CAN) : 3-6, 4-6

D'abord programmée du 24 mai au 7 juin, puis reportée du 20 septembre au 4 octobre en raison de la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 de Roland Garros aura donc finalement lieu du 27 septembre au 11 octobre, soit quinze jours après la fin de l'US Open, remporté au début du mois par l'Autrichien Dominic Thiem.

La billetterie pour l'édition 2020 de Roland-Garros s'est ouverte pour le grand public le vendredi 16 juillet. Pour acheter vos places, il faut vous rendre sur le site Internet de la FFT (Fédération française de tennis) et, créer un compte si vous n'en possédez pas déjà un. Les organisateurs précisent que, pour permettre le respect des mesures de distanciation physique, un nombre limité de spectateurs seront accueillis dans l'enceinte, "tous les spectateurs devront être munis d'un billet avant leur venue au stade" et "il n'y aura aucune vente de billet aux portes du stade". La FFT ajoute que "le système de réservation en ligne a été repensé pour une plus grande flexibilité dans ce contexte sanitaire évolutif". Ainsi, pour les courts principaux, il n'est pas possible de choisir son placement dans les tribunes, qui sera communiqué juste avant le tournoi aux détenteurs de billets.

Les prix des billets à Roland Garros varient en fonction du court choisi et de la date à laquelle vous vous rendez au tournoi :

Court Philippe-Chatrier : de 55 euros en première semaine jusqu'à 325 euros pour la finale hommes

Court Suzanne Lenglen ; de 55 à 145 euros

Court Simonne-Mathieu : de 34 à 105 euros

Courts annexes : de 20 à 34 euros

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et ce sera encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport devrait diffuser les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposeront la retransmission à partir de 15h. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport) afin que les téléspectateurs puissent accéder au flux vidéo depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone.