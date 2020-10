"Roland Garros : Djokovic et deux françaises au programme, les résultats en direct"

ROLAND GARROS 2020. Après l'exploit du jeune français Hugo Gaston, tombeur de Stan Wawrinka, nouvelle journée de tennis, porte d'Auteuil. Ce samedi, Novak Djokovic et deux Françaises sont au programme. Clara Burel affronte Zhang Shuai et Fiona Ferro est face à Patricia Maria Țig. Découvrez le programme, les derniers résultats et toute l'actu en live.

Sommaire Roland Garros en direct

Hugo Gaston

Résultats

Programme

Tableau

Diffusion TV Roland Garros : l'actu du jour Les internationaux de France de tennis se poursuivent ce samedi 3 octobre à Roland Garros avec au programme la rencontre entre Novak Djokovic et Daniel Galan sur le court Philippe-Chatrier prévu un peu avant 16h. On jettera aussi un oeil aux matchs Aljaz Bedene - Stefanos Tsitsipas et Danielle Collins - Garbine Muguruza chez les femmes sur le court Suzanne-Lenglen. Le tout sans oublier le choc Roberto Carballes - Grigor Dimitrov sur le court Simonne-Mathieu ( le programme ).

). Deux Françaises tenteront de se qualifier également aujourd'hui. Fiona Ferro est prévu peu avant 15h alors que la toute jeune Clara Burel affronte en début d'après-midi la chinoise Zhang Shuai.

Hier, Hugo Gaston, 239e joueur mondial, a créé l'exploit de la journée et peut être du tournoi en éliminant Stan Wawrinka, tête de série n°16 et triple vainqueur de Grand Chelem. Le Français, qui a perdu la première manche, s'est imposé en cinq sets avec en prime un 6-0 dans la dernière manche (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0). Hugo Gaston retrouvera l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série n°3 et dernier vainqueur de l'US Open ce dimanche, pour une place en quart de finale. Chez les femmes, grand sourire pour Caroline Garcia qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Roland Garros en disposant de la tête de série n°16 Elise Mertens en trois sets, 1-6, 6-4, 7-5 (les résultats). Roland Garros 2020 en direct Recevoir nos alertes live !

14:32 - Break pour Zhang dans ce deuxième set Attention Clara ! Les fautes s'accumulent pour la française qui n'a pas réussi à sauver les 3 balles de break contre elle. La première passe mais pas la deuxième. La chinoise prend en main ce second set. (7-6, 2-1) 14:21 - 1er set pour Zhang Shuai face à Clara Burel ! La Française Clara Burel affronte actuellement la chinoise Zhang Shuai. Malheureusement, le premier set vient tout juste d'être remporté par son adversaire au tie break 7 points à 2. 13:41 - Matteo Berrettini éliminé L'Allemand Daniel Altmeier a remporté sa 6e victoire consécutive à Paris en s'imposant en trois sets (6-2, 7-6, 6-4) face à l'Italien Matteo Berrettini, qui a commis 42 fautes directes. 12:57 - Rafael Nadal, une "idole absolue" pour Sebastian Korda Qualifié vendredi face à l'Espagnol Pedro Martinez en trois sets (6-4, 6-3, 6-1), l’Américain Sebastian Korda, 213e mondial, retrouvera Rafael Nadal en huitième de finales de Roland-Garros. "C’est mon idole absolue ! C’est une des raisons qui ont fait que je joue au tennis. Rien que de le regarder jouer, c’est un compétiteur incroyable. Il n’abandonne jamais sur le court et j’essaie d’être comme lui", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Roland Garros 2020 : les infos

Dernier Français en lice dans le tableau homme, Hugo Gaston est parvenu à éliminer le grand Stan Wawrinka au troisième tour de Roland-Garros 2020 vendredi 2 octobre. Une prouesse qui fait de lui le nouvel espoir tricolore et le place désormais sous le feu des projecteurs. Mais qui est-il ? Méconnu du grand public, ce jeune homme qui a fêté ces 20 ans le 25 septembre dernier a été élevé à bonne école. Originaire de Toulouse, Hugo Gaston, désormais pensionnaire du Blagnac Tennis Club, est le fils du président du club de tennis de la ville de Fonsorbes. Sa première raquette de tennis lui a été offerte alors qu'il avait tout juste... trois ans.

À 17 ans, le jeune homme a disputé son premier tournoi ATP. En 2018, Hugo Gaston avait été choisi comme porte-drapeau des Français aux Jeux olympiques de la Jeunesse qui se tenaient à Buenos Aires. Il y avait d'ailleurs remporté trois médailles : une en or, en simple, et deux en bronze, en double messieurs et double mixte, avec respectivement Clément Tabur et Clara Burel comme partenaire.

Sur le court, Hugo Gaston se distingue par une petite manie, et pas des plus anodines. Le Toulousain ne fait jamais rebondir sa balle au moment de servir. Par ailleurs, le Français est gaucher. Autre petite anecdote amusante sur son cas, Hugo Gaston était le deuxième joueur le plus petit de ce troisième tour de Roland-Garros. Avec son mètre 73, il est à peine plus grand que l'Argentin Diego Schwartzman (1,70 mètre).

Les principaux résultats des matchs de ce vendredi (3e tour) à Roland Garros, dans le tableau masculin et dans le tableau féminin :

Femmes

Bouchard - Swiatek : 3-6, 2-6

Svitolina - Alexandrova : 6-4, 7-5

Schmiedlova - Podoroska : 3-6, 2-6

Halep - Anisimova : 6-0, 6-1

Garcia - Mertens : 1-6, 6-4, 7-5

Hommes

Thiem - Ruud : 6-4, 6-3, 6-1

Korda - Martinez : 6-4, 6-3, 6-1

Gaston - Wawrinka : 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0

Voici les matchs au programme de Roland Garros ce samedi 3 octobre 2020, sur l'ensemble des courts (début des rencontres à 11 heures) :

Court Philippe-Chatrier : Daniel Altmeier (GER) - Matteo Berrettini (ITA/n°7), Irina Bara (ROU) - Sofia Kenin (USA/n°4), Fiona Ferro (FRA) - Patricia Tig (ROU), Novak Djokovic (SRB/n°1) - Daniel Galan (COL).

Daniel Altmeier (GER) - Matteo Berrettini (ITA/n°7), Irina Bara (ROU) - Sofia Kenin (USA/n°4), Fiona Ferro (FRA) - Patricia Tig (ROU), Novak Djokovic (SRB/n°1) - Daniel Galan (COL). Court Suzanne-Lenglen : Roberto Bautista (ESP/n°10) - Pablo Carreno (ESP/n°17), Aljaz Bedene (SLO) - Stefanos Tsitsipas (GRE/n°5), Petra Kvitova (CZE/n°7) - Leylah Fernandez (CAN), Danielle Collins (USA) - Garbine Muguruza (ESP/n°11).

Roberto Bautista (ESP/n°10) - Pablo Carreno (ESP/n°17), Aljaz Bedene (SLO) - Stefanos Tsitsipas (GRE/n°5), Petra Kvitova (CZE/n°7) - Leylah Fernandez (CAN), Danielle Collins (USA) - Garbine Muguruza (ESP/n°11). Court Simonne-Mathieu : Kevin Anderson (RSA) - Andrey Rublev (RUS/n°13), Clara Burel (FRA) - Shuai Zhang (CHN), Roberto Carballes (ESP) - Grigor Dimitrov (BUL/n°18), Paula Badosa (ESP) - Jelena Ostapenko (LAT).

Le tirage au sort effectué trois jours avant le début du tournoi a permis de dessiner le tableau masculin de ce Roland Garros 2020, déterminé en partie en prenant en compte le classement ATP. Rafael Nadal et Novak Djokovic, les deux premiers mondiaux, sont ainsi placés dans deux parties différentes de tableau et ne pourront s'affronter qu'en finale :

Dans le tableau féminin, Simona Halep est tête de série n°1 et Karolina Pliskova est tête de série n°2 :

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La diffusion TV de Roland Garros en direct est assurée depuis de longues années par France Télévisions et Eurosport, et c'est encore le cas pour cette édition 2020. Eurosport diffuse les matchs à partir de 11 heures du matin, tandis que France 2 et France 3 proposent la retransmission à partir de 14h55. Notez par ailleurs que les deux chaînes disposent d'un service de streaming sur Internet (gratuit sur France TV, payant sur Eurosport).